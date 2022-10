IBM integriert Red Hat Storage

IBM wird die Red Hat Storage-Produkte und das Personal der Red Hat Associate-Teams in die IBM Storage Business Unit aufnehmen, um eine konsistente Anwendungs- und Datenspeicherung in der lokalen Infrastruktur und der Cloud zu ermöglichen.

Mit der Integration der Red Hat Storage-Produkte werden die Speichertechnologien von Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) als Grundlage für IBM Spectrum Fusion dienen. Dies kombiniert die Container-Storage-Technologien von IBM und des Tochterunternehmens Red Hat für Datendienste. Darüber hinaus beabsichtigt IBM, neue Ceph-Lösungen anzubieten, die eine einheitliche und softwaredefinierte Speicherplattform bieten, die die architektonische Kluft zwischen dem Rechenzentrum und Cloud-Anbietern überbrückt.

Laut Gartner werden bis 2025 60 % der Führungskräfte im Bereich Infrastruktur und Betrieb (I&O) mindestens eine der hybriden Cloud-Storage-Architekturen implementieren, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 20 % im Jahr 2022 bedeutet. Die Software Defined Storage-Strategie von IBM verfolgt den Ansatz „in der Cloud geboren, für die Cloud“ und ermöglicht bidirektionale Anwendungs- und Datenmobilität auf der Grundlage einer gemeinsam genutzten, sicheren und cloudbasierten Software Defined Storage-Basis.

„Red Hat und IBM arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, und die heutige Ankündigung stärkt unsere Partnerschaft und strafft unsere Portfolios“, sagt Denis Kennelly, General Manager of IBM Storage, IBM Systems. „Indem wir die Teams zusammenbringen und unsere Produkte unter einem Dach integrieren, beschleunigen wir die Hybrid-Cloud-Storage-Strategie von IBM und halten gleichzeitig unsere Verpflichtungen gegenüber den Kunden von Red Hat und der Open-Source-Community aufrecht.“

„Red Hat und IBM glauben gemeinsam an die Mission des hybriden Cloud-nativen Speichers und dessen Potenzial, Kunden bei der Transformation ihrer Anwendungen und Daten zu unterstützen“, sagt Joe Fernandes, Vice President of Hybrid Platforms bei Red Hat. „Mit der Übernahme von Red Hat Ceph Storage und OpenShift Data Foundation durch IBM Storage wird IBM dazu beitragen, Open-Source-Storage-Innovationen zu beschleunigen und die Marktchancen über das hinaus zu erweitern, was jeder von uns alleine leisten könnte. Wir glauben, dass dies ein klarer Gewinn für Kunden ist, die eine umfassendere Plattform mit neuen Hybrid-Cloud-nativen Speicherfunktionen erhalten.“

Wenn Kunden ihre Hybrid-Cloud-Strategien formulieren, ist es für den Erfolg entscheidend, dass die Konsistenz der Infrastruktur, die Agilität der Anwendungen, das IT-Management und die Konsistenz der flexiblen Nutzung als entscheidende Faktoren für die Überbrückung von On-Premises- und Cloud-Implementierungen im Vordergrund stehen und wichtig sind.

Mit diesen Änderungen im IBM-Portfolio erhalten Kunden Zugang zu einem konsistenten Satz von Speicherservices, während die Ausfallsicherheit, Sicherheit und Governance von Daten in Bare-Metal-, virtualisierten und containerisierten Umgebungen erhalten bleibt.

Ein einheitliches Speichererlebnis soll es damit für alle containerisierten Anwendungen geben, die auf Red Hat OpenShift laufen: Kunden können IBM Spectrum Fusion (jetzt mit Red Hat OpenShift Data Foundation) nutzen, um ein Höchstmaß an Leistung, Skalierung, Automatisierung, Datenschutz und Datensicherheit für Produktionsanwendungen zu erreichen, die auf OpenShift laufen und Block-, Datei- und/oder Objektzugriff auf Daten erfordern. Dies ermöglicht es den Entwicklungsteams, sich auf die Anwendungen zu konzentrieren, nicht auf die Betriebsabläufe, mit einer Infrastruktur-as-Code, die für eine vereinfachte, automatisierte Verwaltung und Bereitstellung konzipiert ist.

Eine konsistente Hybrid-Cloud-Erfahrung mit IBM Ceph auf Enterprise-Niveau in Bezug auf Skalierung und Ausfallsicherheit: Kunden können ihre privaten und hybriden Cloud-Architekturen auf der einheitlichen und softwaredefinierten Speicherlösung von IBM bereitstellen, die Kapazitäts- und Verwaltungsfunktionen bietet. Zu den Funktionen gehören Datenschutz, Disaster Recovery, Hochverfügbarkeit, Sicherheit, automatische Skalierung und selbstheilende Portabilität, die nicht an die Hardware gebunden sind und mit den Daten mitreisen, wenn diese zwischen lokalen und Cloud-Umgebungen verschoben werden.

Ein einziges Data Lakehouse zur Aggregation und Ableitung von Informationen aus unstrukturierten Daten auf IBM Spectrum Scale: Kunden können die Herausforderungen, die oft mit der schnellen Skalierung eines zentralisierten Datenansatzes einhergehen, mit einer einzigen Plattform zur Unterstützung datenintensiver Workloads wie KI/ML, High Performance Computing und anderen bewältigen. Zu den Vorteilen gehören ein geringerer Zeit- und Verwaltungsaufwand, weniger Datenbewegungen und Redundanzen, direkter Datenzugriff für Analysetools, fortschrittliches Schema-Management und Daten-Governance – alles unterstützt durch verteilten Datei- und Objektspeicher, der auf Kosteneffizienz ausgelegt ist.

Entwicklung in der Cloud, Bereitstellung vor Ort mit Automatisierung: Kunden können entwickelte Anwendungen aus der Cloud in lokale Dienste verschieben, die Erstellung von Staging-Umgebungen automatisieren, um Bereitstellungsverfahren zu testen, Konfigurationsänderungen, Datenbankschema- und Datenaktualisierungen zu validieren und Paketaktualisierungen bereitzustellen, um Hindernisse in der Produktion zu überwinden oder Fehler zu beheben, bevor sie zu einem Problem werden, das den Geschäftsbetrieb beeinträchtigt.

„IBM und Red Hat sprechen beim Thema Storage mit einer Stimme und nutzen die Synergien, die sich aus der Übernahme von Red Hat durch IBM ergeben“, sagt Ashish Nadkarni, Group Vice President und General Manager, Infrastructure Systems bei IDC. „Die Zusammenlegung der beiden Speicherteams ist ein Gewinn für IT-Organisationen, da sie das Beste zusammenbringt, was beide Unternehmen zu bieten haben: Ein branchenführendes Portfolio an Speichersystemen trifft auf ein branchenführendes Angebot an softwaredefinierten Datenservices. Diese Initiative ermöglicht es IBM und Red Hat, ihre Produktpalette zu straffen und die Vorteile an ihre Kunden weiterzugeben. Sie trägt auch dazu bei, Innovationen im Speicherbereich zu beschleunigen, um die Datenherausforderungen für die Hybrid-Cloud zu lösen, während sie gleichzeitig ihr Engagement für Open Source beibehalten.“

Engagement für Red Hat-Kunden und die Community

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen IBM und Red Hat wird IBM das Premier Sponsorship der Ceph Foundation übernehmen, deren Mitglieder zusammenarbeiten, um Innovation, Entwicklung, Marketing und Community-Events für das Open-Source-Projekt Ceph voranzutreiben. IBM Ceph und Red Hat OpenShift Data Foundation werden zu 100 % Open Source bleiben und weiterhin einem Upstream-First-Modell folgen, was das Engagement von IBM für diese wichtigen Communities unterstreicht. Die Beteiligung des Ceph-Führungsteams und anderer Aspekte des Open-Source-Projekts ist eine der wichtigsten Prioritäten von IBM, um die laufenden Innovationen von Red Hat zu erhalten und zu fördern.

Red Hat und IBM beabsichtigen, den Übergang bis zum 1. Januar 2023 abzuschließen, was den Transfer von Speicher-Roadmaps und Red Hat-Mitarbeitern in die IBM Storage Business Unit beinhaltet. Nach diesem Datum wird Red Hat OpenShift Platform Plus weiterhin die OpenShift Data Foundation enthalten, die von Red Hat und seinen Partnern verkauft wird. Außerdem können Red Hat OpenStack-Kunden weiterhin Red Hat Ceph Storage von Red Hat und seinen Partnern erwerben. Red Hat OpenShift- und Red Hat OpenStack-Kunden mit bestehenden Abonnements können ihre Storage-Footprints bei Bedarf beibehalten und erweitern, ohne dass sich ihre Beziehung zu Red Hat ändert.

Zukünftige IBM Ceph- und IBM Spectrum Fusion-Speicherlösungen, die auf Ceph basieren, werden voraussichtlich ab der ersten Hälfte des Jahres 2023 ausgeliefert.