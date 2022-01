Für die Kundenumfrage hat NetApp weltweit 79 große und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt. So wollen über drei Viertel, ihre Unternehmensinfrastruktur bald in hybriden Cloud-Umgebungen betreiben. Ihre Gründe: zunehmende Anforderungen an Innovationen, Optimierung des IT-Infrastrukturbetriebs und Kostensenkung. Ein Viertel überzeugt zudem die erhöhte Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden und 22 Prozent möchten von einer verbesserten Zusammenarbeit profitieren.

Ein gutes Viertel (27) erwartet, dass sie mit einer Hybrid Cloud-Infrastruktur die Flexibilität und Skalierbarkeit steigern können. Auch wenn die Mehrheit die Hybrid Cloud zur Datensicherung einschließlich Disaster Recovery, Back-up und Archivierung nutzen will, planen immerhin 20 Prozent der Befragten den Einsatz der Hybrid Cloud für Produktionsanwendungen.

Die Kernergebnisse der Kundenumfrage: