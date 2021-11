Ericsson kaut Vonage für 6,2 Milliarden Dollar

Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent auf den letzten Vonage-Schlusskurs. Ericsson baut mit der Übernahme seine Position im Markt für Communications Platform as a Service aus.

Ericsson hat die Übernahme des Voice-over-IP- (VoIP) und B2B-Kommunikationsanbieters Vonage für 0,21 US-Dollar pro Aktie vereinbart. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent auf den Aktienkurs von Vonage zum Schluss des letzten Handelstages. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 6,2 Milliarden Dollar.

Laut Börje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson, ist die Akquisition der „nächste Schritt“ seines Unternehmens, um „die Leistung und die Fähigkeiten von 5G, der größten globalen Innovationsplattform, in die Hände von Entwicklern zu legen.“

Während Vonage vor allem als VoIP-Unternehmen bekannt ist, scheint Ericsson in erster Linie an seiner Cloud-basierten Vonage Communications Platform (VCP) interessiert zu sein. Die Plattform bedient derzeit über 120.000 Konten und macht mehr als 80 Prozent des Umsatzes von Vonage aus, so Ericsson.

Ericsson erwarb 2020 auch Cradlepoint, ein Edge-Networking-Unternehmen. Zusammen mit der Übernahme von Vonage wird Cradlepoint Ericsson dabei helfen, eine wachsende Präsenz im Segment Communications Platform as a Service (CPaaS) aufzubauen. Nach Ericssons eigenen Prognosen wird der CPaaS-Markt bis 2025 ein jährliches Volumen von 22 Milliarden US-Dollar erreichen. Zu diesem Zeitpunkt soll Vonage 400 Millionen US-Dollar zum Jahresumsatz von Ericsson beitragen.