ONLYOFFICE: Projektmanagement von unterwegs mit neuer Projects-App für Android, neue Features für bessere mobile Dokumentenbearbeitung auf iOS & Android

Außerdem versorgt ONLYOFFICE die Documents-Apps für iOS und Android, mit dem sich Dokumente, Tabellen und Präsentationen mobil bearbeiten lassen, mit neuen Updates.. Diese bringen unter anderem neue Integrationen zu Cloud-Plattformen, neue Sicherheitsfeatures sowie weitere Neuerungen, welche die Arbeit mit Dokumenten von unterwegs erleichtern sollen.

Wer will, kann sich ONLYOFFICE Projects für Android direkt im Google Play-Store herunterladen. ONLYOFFICE Documents ist in Version 5.2 für Android entweder im Google Play Store oder die HUAWEI AppGallery bzw. in Version 6.6 für iOS im App-Store verfügbar.

ONLYOFFICE Projects: Das kann die neue App für Android

Mit “ONLYOFFICE Projects” bringt ONLYOFFICE seine mobile Projektmanagement-Lösung nun auch für Android auf den Markt. Damit können Nutzer ihre Projekte und Aufgaben nun auch ganz einfach von unterwegs verwalten, den Status, verantwortliche Personen sowie Fälligkeitstermine bearbeiten und auf wichtige angehängte Dokumente zugreifen. Wer offene Fragen klären muss, hat auch direkt in der App die Möglichkeit dazu: Die sogenannten “Projektdiskussionen” sind dazu da, um im Team Ideen zu sammeln, Probleme zu lösen oder Fragen zu stellen. Auch über eine integrierte Kommentarfunktion können sich Teams miteinander austauschen.

Auch für ausreichende Sicherheit ist gesorgt: So lässt sich die Applikation mit einem Code oder biometrischen Fingerabdruck sichern. Außerdem haben User die Möglichkeit, die App per Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen.

ONLYOFFICE Documents: Updates für Android & iOS

Die ONLYOFFICE Documents-App, mit der Nutzer mobil Dokumente, Tabellen und Präsentationen bearbeiten können, erscheint in den neuen Versionen 6.6 (iOS) bzw. 5.2 (Android). Mit diesen erhalten die Apps eine neue Integration der Cloud-Plattform kDrive, die iOS-App bekommt zusätzlich auch eine OneDrive-Integration. Zudem lässt sich sowohl auf beiden mobilen Betriebssystemen ab sofort das Passwort wiederherstellen, falls Nutzer dieses vergessen haben. In der Android-Version ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Single-Sign-On zu aktivieren, sodass User nicht bei jeder Verwendung der App ihre Login-Daten erneut eingeben müssen.

Zudem gibt es neue Features, mit denen die Zusammenarbeit an Dokumenten mobil noch leichter von der Hand geht. Die Android-App bekommt mit dem Update einen Revisionsmodus zum Überprüfen und Nachverfolgen von Änderungen, eine Kommentarfunktion sowie eine Funktion zur Rechtschreibprüfung. Auch lassen sich nun Arbeitsblätter, Titel und Gitternetzlinien in Tabellen ausblenden, Arbeitsblättern per Drag&Drop Inhalte hinzufügen und in Textdokumenten Sonderzeichen hinzufügen.

Neu in der iOS-App sind die Kategorien “Favoriten” und “Zuletzt verwendet”. Damit können Nutzer bestimmte Dokumente als Favoriten kennzeichnen und so schneller darauf zugreifen bzw. auf erst kürzlich bearbeitete Dokumente schneller finden und öffnen.