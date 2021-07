Microsoft veröffentlicht Edge 92

Microsoft hat das Rollout der Version 92 seines Chromium-basierten Browsers Edge für den Stable Channel begonnen. Das Update bringt eine Reihe von neuen Funktionen, darunter ein neues Password Health Dashboard.

Das Password Health Dashboard soll Anwendern davor warnen, dasselbe Passwort für mehrere Websites zu verwenden, und die Stärke von Kennwörtern prüfen. Edge verfügt bereits über die Funktion Password Monitor, mit der Nutzer erkennen können, ob ihre zum automatischen Ausfüllen gespeicherten Anmeldeinformationen im Dark Web veröffentlicht wurden. Ein Passwort Generator dienst zudem als Option als Option zur Erstellung von starken Passwörtern.

Mit Edge 92 können Benutzer ihre gespeicherten Anmeldeinformationen auch in andere Apps und Browser auf ihrem Telefon übernehmen, wenn sie Edge für mobile Geräte verwenden. Laut Microsofts Edge-Versionshinweisen sind weitere Neuerungen die Suche in natürlicher Sprache für den Browserverlauf in der Adressleiste, das standardmäßige Öffnen von MHTML-Dateien im Internet-Explorer-Modus, die Synchronisierung von Zahlungsinformationen über verschiedene Geräte hinweg, die Möglichkeit, Erweiterungen über die Symbolleiste zu verwalten und eine Option, um Domains, die sicheres HTTP unterstützen, per HTTPS statt HTTP aufzurufen.