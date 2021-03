Cyber-Versicherung: Munich Re kooperiert mit Google Cloud und Allianz

Die neue Kooperation von Munich Re mit Google Cloud und Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) konzentriert sich auf die Deckung cloudspezifischer Risiken in Unternehmen, die die Google Cloud nutzen.

Die neue Partnerschaft des Münchner Rückversicherungshauses Munich Re mit Google Cloud und der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) aus Unterföhring soll die spezifischen Bedürfnissen der Google-Cloud-Kunden adressieren und nutzt datenbasierte Erkenntnisse aus der Google Cloud.

Die drei Partner fanden sich zusammen, um den Anforderungen der Kunden mit Blick auf die weltweit stetig zunehmende Cloudnutzung besser gerecht zu werden. So können Kunden ein datenbasiertes Angebot nutzen, welches das cloudspezifische Security-Knowhow von Google Cloud und die Risikotransfer-Expertise von Munich Re und AGCS zusammenbringt. Dafür können Unternehmen auf der Google Cloud über das neue Tool Risk Manager Berichte zum individuellen Sicherheitsstatus abrufen.

Hierdurch gewinnen sie konkrete Erkenntnisse über ihre Risikoexponierung und können ihre Risiken gezielt senken oder versichern. In letzterem Fall senden die Unternehmen den Bericht des Risk Manager an die Versicherer, was den Antrags- und Underwriting-Prozess enorm vereinfacht.

Durch die Kombination aus Technologie, Versicherungs-Knowhow und einfacherer Weitergabe detaillierter Daten soll die gemeinsame Lösung einen marktweit einzigartigen Reifegrad erreichen. Das Risk Protection Program bietet den Kunden ein höheres Sicherheitsniveau, indem es sowohl technische als auch finanzielle Aspekte des Risikomanagements integriert. Die Grundelemente der Lösung sind im Risk Protection Program verankert, das den Risk Manager mit dem Zugang zur Cyberpolice Cloud Protection + verknüpft.

Munich Re und AGCS haben die Police Cloud Protection + speziell für Google-Cloud-Kunden entwickelt. Die verbesserte Datengrundlage aus dem Risk Manager ermöglicht eine differenzierte Risikobetrachtung: Der Kunde erhält einen Bericht, der seine individuelle Risikosituation widerspiegelt, und kann diesen an den Versicherer weiterleiten und von einem effizienteren und transparenteren Underwriting-Prozess profitieren.

Dank der individuellen Risikobeurteilung und der maßgeschneiderten Police erhalten die Kunden mit Cloud Protection + erstklassigen Versicherungsschutz und direkten Zugang zu führenden Anbietern von Cyberversicherung. Verfügbar ist sie zunächst für Google-Cloud-Kunden in den USA mit einem Umsatz von 500 Millionen bis 5 Milliarden US-Dollar. Später wird die Police auch Unternehmen mit anderen Umsatzniveaus sowie in weiteren Ländern angeboten.

„Durch die gebündelte Expertise dreier Branchenführer können wir Unternehmen, die Geschäftsabläufe in die Cloud verlagern, bei ihrem bedarfsgerechten Risikomanagement unterstützen. Eingebettet in einen effizienten Underwriting-Prozess, stellt unsere Police Cloud Protection + eine ganzheitliche Lösung für Cyberrisiken bereit. Über den unmittelbaren Mehrwert für den Google-Cloud-Kunden hinaus wird die Kooperation dazu beitragen, die Cyber-Risikomodellierung von Munich Re künftig noch besser zu machen“, erklärt Stefan Golling, Mitglied des Vorstands Munich Re.