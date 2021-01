Intel: Gelsinger kehrt zurück

Mit der Rückkehr von Pat Gelsinger hat Intel einen echten Coup gelandet. Gelsinger gilt allgemein als einer der fähigsten IT-Manager der Welt. Gelsinger wurde 2012 CEO von VMware und hat das Unternehmen von der Virtualisierung zum Management von Clouds insgesamt erweitert. Durch die Partnerschaft von VMware mit AWS wurden zwei potenzielle Konkurrenten zu einer Marktmacht bei hybriden Cloud-Implementierungen. Unter Gelsingers Leitung expandierte VMware auch in die Bereiche Netzwerk, Mobilität und Sicherheit. Zuvor war er 30 Jahre bei Intel und der erste CTO der Firma.

Der Chip-Riese Intel sagte in einer Erklärung, dass der CEO-Wechsel nicht mit der Performance im vierten Quartal zusammenhängt. Intel sagte, es erwarte, seine am 22. Oktober abgegebene Prognose für das vierte Quartal zu übertreffen. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es „starke Fortschritte bei seiner 7nm-Prozesstechnologie gemacht hat“ und ein Update am 21. Januar geben wird, wenn es seine Ergebnisse bekannt gibt.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Intel mit Fertigungsproblemen und der Konkurrenz von AMD und Nvidia zu kämpfen hat. Intels Chips der neuesten Generation haben sich verzögert und AMD gewinnt im Bereich der Rechenzentren an Bedeutung.

Darüber hinaus steht Intels Marktanteil im Wettbewerb mit Arm-basierten Prozessoren wie Apples M1-Chip. Im Rechenzentrum baut der Hyperscale-Cloud-Anbieter AWS seine eigenen maßgeschneiderten Prozessoren auf Arm-Basis aus.

Gelsinger sagte in einem Memo an die Intel-Mitarbeiter: „Ich freue mich darauf, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten, um weiterhin die Zukunft der Technologie zu gestalten. Während Intels Geschichte reichhaltig ist, ist der Wandel von einem CPU- zu einem Multi-Architektur-XPU-Unternehmen aufregend und unsere Chance als weltweit führender Halbleiterhersteller ist größer als je zuvor. Ich werde in naher Zukunft mehr über meine Vision und Strategie für Intel mitteilen, aber ich weiß, dass wir weiterhin Innovationen beschleunigen, unser Kerngeschäft stärken und Werte für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter schaffen können.“

Omar Ishrak, unabhängiger Vorsitzender von Intels Board of Directors, sagte, Gelsinger werde „eine starke Ausführung von Intels Strategie sicherstellen, um auf seiner Produktführerschaft aufzubauen und die bedeutenden Chancen zu nutzen, die vor uns liegen, während es sich weiter von einer CPU zu einem Multi-Architektur-XPU-Unternehmen wandelt.“

An der Börse kletterte der Aktienkurs von Intel um mehr als sieben Prozent, während der von VMware um acht Prozent nachgab.