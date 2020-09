Firefox 81 unterstützt PDF-Formulare und führt neues Browser-Theme ein

Mozilla hat seinen Browser Firefox auf die Version 81 aktualisiert. Das Update bringt vor allem Änderungen unter der Haube, die auf Entwickler ausgerichtet sind. Neu sind zudem der Support für AcroForm zum Ausfüllen von PDF-Formularen und das Browser-Theme Alpenglow.

Damit bietet Mozilla nun ab Werk vier Themes für seinen Browser an: Automatic, Light, Dark und eben Alpenglow. Es richtet sich an Nutzer, die einen frischeren Look bevorzugen. Aktiviert wird das Theme in den Browsereinstellungen und dem Punkt Add-ons.

Der Support für AcroForm erlaubt es, im Browser PDF-Formulare auszufüllen, zu speichern und zu drucken. Darüber hinaus wurde auch die Oberfläche des integrierten PDF-Viewers überarbeitet.

Neu ist auch, dass Nutzer die Wiedergabe von Audio und Video im Browser über die Tastatur oder eine Headset starten und aussetzen können. Die Funktion steht auch zur Verfügung, wenn die Wiedergabe über einen Tab im Hintergrund erfolgt oder gar wenn statt Firefox eine andere Anwendung in Gebrauch ist.

Eine weitere Neuerung ist vorerst Nutzern in den USA und Kanada vorbehalten. Ihnen bietet Firefox 81 die Möglichkeit, Auto-Fill-Daten für Kreditkartendaten zu speichern und zu verwalten, um das Shopping-Erlebnis mit Firefox zu vereinfachen. Die Funktion rollt Mozilla schrittweise an seine Nutzer aus.

Darüber hinaus unterstützt Firefox nun das Öffnen weiterer Dateitypen, die mit dem Browser heruntergeladen wurden. Ab sofort lassen sich auch XML-, SVG- und Webp-Dateien ohne zusätzliche Anwendung direkt im Browser öffnen.

Wie bei jedem Update haben die Entwickler auch Firefox 81 genutzt, um Sicherheitslücken zu schließen. Das aktuelle Security Advisory 2020-42 listet sechs Anfälligkeiten, wobei von drei Schwachstellen ein hohes Risiko ausgeht. Unter anderem wurden mehrere Speicherfehler beseitigt, die unter Umständen das Einschleusen und Ausführen von Schadcode ermöglichen. Der Browser soll zudem nun weniger anfällig für Spoofing und Cross-Site-Scripting sein.

Nutzer, die Firefox bereits installiert haben, erhalten das Update automatisch. Es kann aber auch über den Punkt „Über Firefox“ im Hilfe-Menü manuell angestoßen werden. Darüber hinaus ist Firefox 81 aber auch auf der Mozilla-Website erhältlich.