Israel schmiedet Cyber Defence Shield für das Gesundheitswesen

Die Cyberattacke auf Fresenius in dieser Woche hat überdeutlich gemacht, wie verwundbar das Gesundheitswesen ist und welche Defizite in der Informationssicherheit es dort gibt. Israel bereitet jetzt die Einweihung eines Cyber-Verteidigungsschildes für den Gesundheitssektor des Landes vor.

Das israelische Gesundheitsministerium entwickelte das neue System in Zusammenarbeit mit der Cybersicherheitsfirma FireEye. Es soll Echtzeitschutz vor Angriffen bieten. Der Abwehrschild wird allen Gesundheitsorganisationen in Israel kostenlos zur Verfügung stehen.

Laut Eli Parnass, regionaler Vice President bei Fortinet, hat sich in den letzten Wochen das Gesundheitswesen zu einem der am stärksten ins Visier genommenen Sektoren auf der ganzen Welt entwickelt. Die Spannbreite reicht von gezielten Phishing- und kundenspezifischen Lösegeldforderungen bis hin zu häufigeren Angriffen wie Malware und Botnets. Telemedizin biete viele Vorteile, öffne aber auch Cyberkriminellen die Tür zu den Netzwerken von Gesundheitsorganisationen.

Parnass empfiehlt, dass Krankenhäuser komplexe Passwörter, Multi-Faktor-Authentifizierung und die Validierung von Zugangsdaten sowie eine umfassenden Endpunktlösung mit einem eingebauten Virtual Private Network (VPN) einrichten.

In dieser Woche warnten das National Cyber Security Center (NCSC) Großbritanniens, das US Department of Homeland Security (DHS) und die US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) vor einem koordinierten Angriff auf den Gesundheitssektor.