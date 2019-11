Apple gibt iOS 13.2.3 und iPadOS 13.2.3 zum Download frei

Die Updates beheben erneut ein Problem mit Hintergrund-Apps. Außerdem korrigieren die Entwickler Fehler in der iOS-Suche und der Mail-App. Es ist bereits das siebte Update für iOS in rund zwei Monaten.

Apple hat das siebte Update für sein aktuelles Mobilbetriebssystem iOS 13 freigegeben. Die Version 13.2.3 soll nach Angaben des Unternehmens vor allem Fehler beheben. Darunter ist auch ein Fix für ein Problem mit in den Hintergrund versetzten Apps. Darüber hinaus steht auch ein Update für iPadOS zur Verfügung.

Den Versionshinweisen zufolge soll nun die Systemsuche und das Suchen in den Apps Mail, Dateien und Notizen wieder funktionieren. Außerdem verspricht Apple, dass Fotos, Links und andere Anhänge wieder in den Nachrichtendetails angezeigt werden – was zuletzt unter Umständen offenbar nicht geschah.

Außerdem hatten Nutzer zuletzt das Problem, dass Mail keine neuen Nachrichten abruft. Es soll nun der Vergangenheit angehören. Außerdem soll es nun nicht mehr vorkommen, dass Exchange-Konten bei einer Zitat-Antwort die ursprüngliche Nachricht nicht einschließen.

iOS 13.2.3 verbessert darüber hinaus die Leistung von Hintergrund-Apps. Sie waren unter Umständen in vorherigen iOS-Version nicht in der Lage, Inhalte zu laden. Schon mit iOS 13.2.2 hatte Apple einen Bug bezüglich Hintergrund-Apps beseitigt. Sie wurden nämlich unerwartet und vom Nutzer ungewollt im Hintergrund beendet, was das Multitasking nahezu unmöglich machte.

Besitzer aktueller Apple-Tablets erhalten seit gestern auch das Update auf iPadOS 13.2.3. Seine Versionshinweise listen dieselben Korrekturen, die auch in iOS 13.2.3 enthalten sind. Beide Updates kommen Apple zufolge zudem ohne sicherheitsrelevante Fixes.

Apple verteilt die Updates wie immer Over-the-Air. Unter Windows können die neuen OS-Version auch über die iTunes-Software bezogen werden. Mac OS 10.15 Catalina, das auf iTunes verzichtet, ist aber ebenfalls in der Lage, iPhones und iPads mit einer neue OS-Version zu versorgen. iOS 13.x ist für iPhone SE, iPhone 6s und neuer sowie den iPod Touch der siebten Generation erhältlich. Für iPadOS 13 wird mindestens ein iPad Air 2 oder ein iPad Mini 4 benötigt.

iOS 13 benötigt bisher mehr Aufmerksamkeit von Apple als dessen Vorgänger. Das siebte Update für iOS 12 war die Version 12.2. Sie erschein am 25. März 2019, also rund sechs Monate nach der Erstveröffentlichung von iOS 12. Der Nachfolger brachte es indes innerhalb von zwei Monaten auf sieben Updates.