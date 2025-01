Microsoft beendet Support für Office für Windows 10 ebenfalls im Oktober

Betroffen sind alle Versionen von Office und Microsoft 365 unter Windows 10, inklusive Office 2024. Die Anwendungen erhalten letztmalig am 14. Oktober Sicherheitsupdates und Fehlerkorrekturen.

Microsoft weist in einem Blogeintrag darauf hin, dass im Oktober nicht nur der Support für Windows 10 endet. Mit dem Patchday am 14. Oktober 2025 werden auch die Office-Anwendungen beziehungsweise die Anwendungen von Microsoft 365 unter Windows 10 letztmalig Sicherheitsupdates und Fehlerkorrekturen erhalten.

Das Unternehmen rät, für eine weitere Nutzung von Microsoft 365 oder Office auf Windows 11 umzusteigen. Allerdings bedeutet das Supportende nicht, dass die Apps nicht mehr genutzt werden können. Microsoft warnt jedoch vor möglichen Einschränkungen.

In dem Blogbeitrag führt der Softwarekonzern unter anderem Probleme mit der Leistung und der Zuverlässigkeit an, ohne jedoch irgendwelche Details zu nennen. Unbestritten ist jedoch Microsofts zweites Argument: Weder Windows 10 noch Office oder Microsoft 365 unter Windows 10 werden ab November 2025 über die neuesten Sicherheitsupdates verfügen und sind somit anfällig für Fehler und Sicherheitsbedrohungen.

Das Supportende betrifft die Abo-Versionen von Microsoft 365 und auch die Office-Pakete wie Office Home and Student, Office Home and Business und Office Professional Plus. Zudem gilt die Ankündigung für Office 2016, 2019, 2021 und 2024 unter Windows 10.

Im Dezember hatte Windows 10 laut Zahlen von Statcounter noch einen Marktanteil von über 60 Prozent. Ob das Supportende von Office unter Windows 10 mehr Nutzer zu einem Umstieg auf Windows 11 bewegen kann, bleibt abzuwarten. Zumal das Unternehmen weiterhin an den Hardwarevorgaben für Windows 11 festhält, die viele Nutzer zu einem Upgrade ihrer Hardware zwingt.