Smartphonemarkt wächst 2025 voraussichtlich um 4,6 Prozent

Der Trend hin zu Premium-Smartphones hält an. Dieses Segment verbessert sich wahrscheinlich um mehr als 6 Prozent.

Gartner hat seine Prognose für den weltweiten Gerätemarkt aktualisiert. Dieser soll in diesem Jahr gegenüber 2024 um 3,8 Prozent wachsen. Im Smartphonemarkt rechnen die Marktforscher indes mit einem Plus von 4,6 Prozent.

Der Gerätemarkt setzt sich aus den Kategorien Mobiltelefone, Tablets und PCs zusammen. Der PC-Markt soll mit 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr den größten Zuwachs erreichen. Insgesamt rechnet Gartner hier mit fast 258 Millionen verkauften Einheiten in diesem Jahr.

Das Wachstum des PC-Markts begründet Gartner unter anderem mit neuen KI-Funktionen. Maßgeblich sollen jedoch die anstehengen Upgrades auf Windows 11 aufgrund Support-Endes von Windows 10 die Nachfrage ankurbeln.

Der Tabletmarkt soll indes um 0,6 Prozent auf 132,5 Millionen Einheiten schrumpfen. Im vergangenen Jahr kletterten die Absatzzahlen indes um 3,4 Prozent auf 133,4 Millionen Einheiten.

Der Markt für Mobiltelefone – also Smartphones und Feature Phones – wird der Vorhersage zufolge 1,36 Milliarden Einheiten erreichen, was einem Plus von 3,9 Prozent entspricht. Das für den Smartphonemarkt prognostizierte Wachstum von 4,6 Prozent würde rund 1,29 Milliarden Einheiten entsprechen. Auch soll die Nachfrage nach Premium-Smartphones weiterhin stärker steigen, und zwar um 6,3 Prozent.