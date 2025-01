Gartner: Markt für KI-Chips wächst 2025 voraussichtlich um 37 Prozent

Gartner hat anlässlich der Consumer Electronics Show (CES), die derzeit in Las Vegas stattfindet, seine Prognose für den Markt für KI-Halbleiter aktualisiert. Im kommenden Jahr soll der Branchenumsatz auf 115 Milliarden Dollar ansteigen. Das würde einem Wachstum von 37 Prozent entsprechen.

Das abgelaufene Kalenderjahr schlossen die Hersteller mit einem KI-Chip-Umsatz von 84 Milliarden Dollar ab. Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Einnahmen 2024 um 56 Prozent. Damit wird sich das Wachstum 2025 gegenüber 2024 leicht abschwächen.

Das wichtigste Marktsegment für KI-Chips ist der Prognose zufolge Compute Electronics. Hier soll der Umsatz um mehr als 150 Prozent auf 66,5 Milliarden Dollar ansteigen. KI-Chips für Kommunikationselektronik soll den Herstellern indes Einnahmen in Höhe von 33,3 Milliarden Dollar bescheren, 13 Prozent mehr als im abgelaufenen Jahr.

KI-Halbleiter für Storage Electronics verbessern sich voraussichtlich um 62 Prozent auf 57 Milliarden Dollar. Die Automotive-Branche soll indes fast 9 Milliarden Dollar für KI-Chips ausgeben (plus 37 Prozent). In Industrial Electronics sollen KI-Chips im Wert von 3,2 Milliarden Dollar verbaut werden (plus 58 Prozent). Consumer Electronics soll hingegen mit 2,9 Milliarden Dollar das kleinste Marktsegment für KI-Chips bleiben.