Meta kündigt neues Rechenzentrum für 10 Milliarden Dollar an

Die Facebook-Mutter Meta baut ein neues Rechenzentrum in den USA. Das Unternehmen will so seinen steigenden Bedarf an Rechenkapazitäten für seine KI-Dienste sichern. Am Standort neuen Standort in Richland Parish im US-Bundesstaat Louisiana will Meta mehr als 10 Milliarden Dollar investieren.

Einem Beitrag auf Facebook zufolge ist es das 23. Rechenzentrum von Meta in den USA und das 27. Rechenzentrum weltweit. „Dieser maßgeschneiderte wird unser bisher größtes Rechenzentrum sein. Es wird eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung unserer KI-Fortschritte spielen“, so Meta weiter.

An dem neuen Standort sollen langfristig 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Darüber hinaus sollen mehr als 200 Millionen Dollar in den Ausbau der lokalen Infrastruktur fließen. „Wir gehen davon aus, dass in der Hauptbauphase mehr als 5000 Bauarbeiter vor Ort sein werden, und wir werden uns bemühen, Arbeitskräfte und Materialien vor Ort zu beschaffen und einen erheblichen Beitrag direkt an die Gemeinde zu leisten“, erklärte Meta.

Darüber hinaus setzt Meta bei der Stromversorgung des neuen Rechenzentrums auf erneuerbare Energien. Sie sollen den Energiebedarf zu 100 Prozent decken. Die Kapazität des örtlichen Stromnetzes will Meta zusammem mit seinem Energiepartner Entergy um 1,5 Megawatt erweitern. Außerdem soll das Rechenzentrum weniger Wasser verbrauchen und Meta bei seinem Ziel unterstützen, bis 2030 weltweit den Status „wasserpositiv“ zu erreichen, also mehr Wasser wiederherzustellen als es verbraucht.