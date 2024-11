Netzwerk-Portfolio für das KI-Zeitalter

Die Lösung ist ein Schritt in Richtung intelligenter, KI-gestützter Netzwerkinfrastruktur und umfasst Upgrades in den Bereichen Campus-Netzwerk, Data Center, WAN und Security. Xinghe Intelligent Campus bietet eine vollständige Wi-Fi 7 AP-Abdeckung ohne Ratenbegrenzung für Endgeräte. Dies ermöglicht eine vollständige, drahtlose Abdeckung ohne tote Winkel im gesamten Campus-Netzwerk. Der KI-gestützte Netzwerkaufbau gewährleistet störungsfreie Audio- und Videoanwendungen, was die Nutzererfahrung deutlich verbessert.

Digitale Netzwerkkarte

Eine digitale Netzwerkkarte erleichtert die konvergente Verwaltung von Netzwerk- und Sicherheitsgeräten ein. Dies beschleunigt die Bereitstellung von Diensten erheblich. Fortschrittliche KI-Algorithmen verbessern die Anwendungsqualität und ermöglichen eine proaktive Fehlererkennung. Die superschnellen Umschaltungen auf drei Ebenen – Verbindungs-, Geräte- und Netzwerkebene – sorgen für zuverlässige und stabile Netzwerkdienste.

Das Intelligent WAN setzt auf innovative Technologien zur präzisen Anwendungsidentifikation und Planung von Millionen von Datenströmen. Intelligente O&M-Agenten greifen auf eine umfangreiche historische Erfahrungsdatenbank zurück, um potenzielle Netzwerkrisiken proaktiv zu analysieren und vorherzusagen. Dadurch können 90 Prozent der Fehler automatisch innerhalb von Minuten behoben werden.

KI-Integration in Netzwerksicherheit

Ein intelligente Netzwerk-Security integriert KI tief in die Erkennung von Sicherheitsrisiken. Insbesondere kommen 18 spezialisierte KI-Modelle zum Einsatz, um Bedrohungen schnell und präzise zu identifizieren. Dabei wird eine Genauigkeit von bis zu 91 Prozent bei der Erkennung unbekannter Bedrohungen erreicht. Die Einbettung von KI-Modellen in Sicherheitsgeräte ermöglicht KI-Inferenzen in Mikrosekunden, was eine robuste Sicherheit bei gleichzeitig optimaler Nutzererfahrung gewährleistet.

Neu im Portfolio ist auch eine SASE-Lösung, die SD-WAN, Firewalling und Endpoint Security in einem ganzheitlichen Ansatz kombiniert. Mit Clients für Windows, Mac und mobile Geräte bietet Xinghe SASE eine umfassende Ende-zu-Ende-Sicherheitslösung, die Huawei auch intern einsetzt.