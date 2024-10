Deutlicher Anstieg der Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen

Hierzulande liegt das Wachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei 78 Prozent. In Österreich und der Schweiz steigt die Zahl noch stärker an.

Check Point hat im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg bei den Cyberangriffen auf Unternehmen in der Region DACH registriert. In Deutschland lag das Plus bei 78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch schlechter traf es unsere Nachbarn Österreich und Schweiz.

Für Österreich ermittelte Check Point ein Wachstum von 127 Prozent. In der Schweiz stieg die durchschnittliche Zahl der Angriffe pro Woche pro Organisation sogar um 144 Prozent. Für die gesamte DACH-Region ergibt sich somit ein Plus von 116 Prozent.

Außerdem errechnete Check Point für Europa einen Anteil von 24 Prozent an allen Ransomware-Attacken weltweit im dritten Quartal. Nordamerika war mit einem Anteil von 57 Prozent deutlich beliebter bei Cybererpressern. Insgesamt zählten die Sicherheitsexperten 1230 veröffentlichte Ransomware-Angriffe in den Monaten Juli, August und September.

Bezogen auf Branchen verzeichnete das produzierende Gewerbe (30 Prozent) den größten Anteil, gefolgt vom Gesundheitswesen (13 Prozent) und dem Einzelhandel/Großhandel (10 Prozent). Im Jahresvergleich nach absoluten Zahlen aller Cyber-Attacken war die am häufigsten angegriffene Branche weltweit erneut der Bildungs- und Forschungssektor. Dieser verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Anstieg um 119 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2023, mit durchschnittlich 3828 Angriffen pro Organisation und pro Woche. Auf den weiteren Plätzen folgen der Bereich Regierung und Militär (plus 75 Prozent) und das Gesundheitswesen (plus 81 Prozent).