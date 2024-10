Qualcomm stellt Mobilplattform Snapdragon 8 Elite vor

Qualcomm hat auf seinem Snapdragon Summit eine neue Generation seiner Flaggschiff-Mobilplattform Snapdragon 8 vorgestellt. Nach Angaben des Unternehmens ist der Snapdragon 8 Elite der leistungsstärkste und schnellste Mobilprozessor der Welt. Zudem ist es der erste Chip des US-Anbieters mit dem neuen Elite-Branding, mit dem eine verbesserte Grafikleistung hervorgehoben werden soll.

Für die neue Plattform kombiniert Qualcomm die zweite Generation seiner Oryon-CPU mit einer neuen Adreno-GPU und einer verbesserten Hexagon-NPU. Letztere übernimmt die Optimierung von KI-Aufgaben auf dem Gerät wie Bilderzeugung und Textübersetzung.

Die maximale Taktfrequenz der CPU gibt Qualcomm mit 4,32 GHz an. Die Single-Core-Performance soll gegenüber dem aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 um 45 Prozent steigen. Unter anderem wird dies durch einen 24 MByte großen Cache ermöglicht. Der Snapdragon 8 Elite soll aber auch multimodale generative KI-Anwendungen Snapdragon-Geräten ermöglichen.

„Der Snapdragon 8 Elite revolutioniert das mobile Erlebnis, indem er personalisierte, multimodale generative KI direkt auf dem Gerät anbietet, die das Verstehen von Sprache, Kontext und Bildern ermöglicht, um alles von Produktivität bis hin zu kreativen Aufgaben zu verbessern und gleichzeitig die Privatsphäre des Nutzers zu schützen“, sagte Chris Patrick, Senior Vice President of Mobile Handsets bei Qualcomm.

Der neue Chipsatz wird auch andere mobile Funktionen unterstützen, wie beispielsweise das Fotografieren und die Fotobearbeitung mit Funktionen wie KI-Relighting, einem Video Magic Eraser und einer „AI Pet Suite“. Er soll aber auch CPU-intensive Multiplayer-Spiele verbessern. Hersteller, die den Snapdragon 8 Elite in ihren Geräten verbauen werden, sind unter anderem Samsung, Asus, OnePlus, Oppo, Honor und Xiaomi. Erste Geräte sollen noch in diesem Jahr in den Handel kommen.