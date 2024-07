Bericht: Apple erhält Posten im Board of Directors von OpenAI

Apple erhält offenbar einen Sitz im Board of Directors von OpenAI. Wie Bloomberg berichtet, soll der Posten an Apple Fellow Phil Schiller gehen. Allerdings soll er lediglich eine „Beobachterrolle“ einnehmen.

Eine ähnliche Funktion hatte OpenAI im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Microsoft auch dem Softwarekonzern aus Redmond eingeräumt. Schiller wird demnach an Treffen des Board of Directors teilnehmen, ohne jedoch stimmberechtigt zu sein oder andere Rechte eines Direktors in Anspruch nehmen zu können.

Dem Bericht zufolge soll die Vereinbarung zwischen OpenAI und Apple zu einem späteren Zeitpunkt im Lauf des Jahres in Kraft treten. Bisher habe Schiller noch nicht an einer Sitzung des OpenAI Vorstands teilgenommen. Auch sei es möglich, dass sich Details der Vereinbarung noch ändern.

Im Juni hatte Apple während seiner Entwicklerkonferenz WWDC eine Zusammenarbeit mit OpenAI angekündigt. Sie ermöglicht Apple unter anderem die Integration von ChatGPT in iOS 18 – im Rahmen von Apple Intelligence. Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass die Vereinbarung zwischen Apple und OpenAI keinerlei Zahlungen vorsieht, weder von Apple an OpenAI, von OpenAI an Apple. Vielmehr sei die Integration von ChatGPT in iOS für beide Parteien von einem „größeren Wert“ als Geld.