Alcimed: Ein ungewöhnliches Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen

Alcimed, ein Vorreiter im Bereich Healthcare Consulting und vielen weiteren Sektoren, hat sich insbesondere dadurch einen Namen gemacht, indem es Großunternehmen auf ihrem Weg zu Innovationen begleitet hat. Ob Einführung neuer Technologien, Antizipation struktureller Veränderungen oder die Integration nachhaltiger Systeme: Mit einem Erfahrungsschatz von mehr als drei Jahrzehnten steht das Unternehmen für Exzellenz in der Biotech- und Healthcare-Beratung. In diesem Artikel stellen wir ...

Alcimed: Über 30 Jahre Beratung im Dienste von Gesundheit und Innovation

Im Jahr 1993 waren Biotech-Unternehmen noch weitgehend unbekannt und arbeiteten weder systematisch mit handfesten Daten noch mit zuverlässigen Anwendungen. So stellte sich die Frage: Wie kann Marketing und Strategie für Produkte und Dienstleistungen mit einem hohen wissenschaftlichen oder technologischen Gehalt aussehen? Insbesondere, wenn Unternehmen auf noch wenig strukturierten Märkten agieren? Und vor allem, wie definiert man den Forschungsschwerpunkt und seinen Aktionsradius?

Um diese komplexen Fragen zu beantworten, entwickelten die begeisterten Biotechnologinnen Valérie Kniazeff und Géraldine Börtlein eine innovative Herangehensweise. Diese basierte auf einzigartigem Know-how in der Erkundung unerforschter Gebiete und der Entwicklung neuer Aktivitäten. Mit dieser Vision entstand Alcimed und hat sich als weltweit erfolgreiches Beratungsunternehmen etabliert.

Heute begleitet Alcimed u.a.:

– führende pharmazeutische Unternehmen

– Biotech-Unternehmen

– Produzenten medizinischer Geräte, Diagnostik-Tools und Impfstoffe

– Kunden im Bereich der Tiergesundheit

Die weltweit agierenden Kunden von Alcimed im Gesundheitssektor verfolgen dabei ambitionierte Ziele wie den Zugang zu neuen Märkten, die Einführung neuer Produkte, die Optimierung der Patientenpfade, die Antizipation struktureller Veränderungen in der Branche (neue Technologien, neue Anwendungen, …) oder die Überarbeitung ihrer Innovationsstrategien und -modelle, um sie nachhaltiger zu gestalten.

Das Alcimed-Team: Auf Innovation und die Erschließung neuer Märkte spezialisierte Entdecker

Alcimed definiert sich nicht als herkömmliche Beratungsfirma, ganz im Gegenteil. Die Stärke der Consultingfirma liegt zweifelsohne in ihrer einzigartigen Positionierung (Beratung in Innovation und der Erschließung neuer Märkte) sowie ihrer Expertise, Herausforderungen Ihrer Kunden zu meistern. Im Dschungel von Daten in einer besonders dynamischen Branche, sind die Alcimed-Berater Experten darin, Entscheidungsträger mit den Informationen zu versorgen, die sie wirklich brauchen und handfeste Antworten auf wichtige Fragen zu bieten, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen können. So unterstützt das Alcimed-Team als Pioniere im Gesundheitswesen seine Kunden dabei, die Zukunft besser zu gestalten und dabei insbesondere unerforschte Gebiete zu erschließen.

Aktuell zählen die Alcimed-Teams mehr als 200 Entdecker.

Wie begleitet Alcimed seine Kunden im Gesundheitswesen?

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Innovationsberatung, begleitet Alcimed seine Kunden bei vielseitigen Herausforderungen: Identifikation neuer Technologien, Entwicklung innovativer Angebote, Erkundung neuer Märkte, die Neugestaltung von Innovationsstrategien und -modellen sowie die Definition möglicher Zukunftsszenarien im unternehmensspezifischen Kontext.

Egal ob Produktlaunch, die Suche nach neuen technologischen Lösungen oder Partnern, Optimierung von Forschung und Entwicklung oder ein neuer Markteintritt: Alcimed hilft Kunden im Gesundheitswesen durch umfassende Expertise und Recherche dabei, wertvolle Zeit zu sparen und die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.

Zu den Kunden von Alcimed zählen vor allem führende Industrieunternehmen im Healthcare-Sektor. Namhafte Kunden sind u.a. Bayer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson und B. Braun. Doch auch Start-ups, innovative KMU, Investitionsfonds sowie Akteure im öffentlichen Sektor arbeiten mit Alcimed zusammen.

Alcimed: Ein Beratungsunternehmen mit hohem Anspruch

Tagtäglich setzt das Alcimed Team für seine Kunden ambitionierte Ziele um. Hier einige Beispiele für Projekte, die Alcimed für seine Kunden durchführt: Optimierung von Patientenpfaden, Erarbeitung neuer Modelle für die häusliche Pflege, Customer-Engagement-Strategien, Umsetzung von datengestützten Ansätzen, Vorbereitung der Einführung neuer Produkte, Market-Access-Strategien, … Die Alcimed-Teams arbeiten überwiegend an innovativen Themen und Ansätzen, wie z. B. mRNA-basierte Therapieperspektiven, KI im Gesundheitswesen, Dtx, Digitalisierung der Praktiken, personalisierte Medizin, Gentherapien, …

Alcimed verfolgt stets einen hohen Anspruch. Diese Ambitionen liegen im Kern der Strategie des Beratungsunternehmens:

Erschließung neuer Märkte

Alcimed begann vor über 30 Jahren als Beratungsunternehmen im Biotech-Sektor. Heute ist das Beratungsunternehmen nicht nur im Gesundheitssektor tätig, sondern auch in anderen Branchen mit hoher Wertschöpfung wie Agrar- und Ernährungswirtschaft, Energie, Chemie, Materialien, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Kosmetik und Mobilität. Um sein globales Wachstum voranzutreiben und mit seiner Präsenz in sechs Ländern in Europa, Asien und an der Ostküste der USA plant das Unternehmen, ein zweites Standbein in den USA in Kalifornien aufzubauen.

Engagement für den Klimaschutz

Heutzutage muss Innovation zwangsläufig auch Umweltaspekte integrieren. So setzt sich Alcimed dafür ein, Industrieunternehmen und Institutionen bei der verantwortungsbewussten Innovation zu unterstützen. Alcimed möchte dazu beitragen, eine Zukunft aufzubauen, die respektvoll gegenüber Mensch und Planet ist. Hierbei soll Innovation das Leben weiter verbessern und ökologische sowie soziale Dimensionen im Gesundheitssektor berücksichtigen.

Souveränität und Autonomie an erster Stelle

Ein weiteres Ziel von Alcimed ist es, Unternehmen und Regierungen dabei zu helfen, ihre Souveränität in wirtschaftlicher und digitaler Hinsicht zurückzugewinnen. Alcimed arbeitet an Projekten, die die strategische Autonomie ihrer Kunden fördern, um eine lokale und nachhaltige Wirtschaft zu fördern.

Alcimed: Ein Pionier in der Healthcare Beratung

Im Zuge seines 30-jährigen Bestehens etabliert sich Alcimed als ein maßgeblicher globaler Akteur in einer dynamischen Branche, die von ständiger Innovation und der Erschließung neuer, spezialisierter Märkte geprägt ist. Mit dem klaren Ziel, mutig eine positive Zukunft im Healthcare Sektor mitzugestalten, trägt das Beratungsunternehmen dazu bei, jede Herausforderung anzunehmen sowie nachhaltige Innovation und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kunden im Gesundheitssektor strebt Alcimed danach, nicht nur als Beratungsunternehmen, sondern als Wegweiser für strategische Entscheidungen zu fungieren. Der Einsatz spezifischer Methoden und die kontinuierliche Anpassung an die sich wandelnde Landschaft der Gesundheitsbranche machen Alcimed zu einem erstklassigen Partner in der Beratung.