Umfassende Cybersicherheit im Gesamtpaket

Worauf sollten Unternehmen in puncto Cybersicherheit heute achten?

Die aktuelle Bedrohungslage und neue rechtliche Vorgaben wie die NIS-2 Direktive erfordern, dass Unternehmen alle Ebenen der Cybersicherheit im Blick haben: Dazu gehören neben technischen Schutztools auch Prozesse und Personal.

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Bei den Geschäftsprozessen sollten Unternehmen etwa an einen Krisenplan für Cybervorfälle – Stichwort Incident-Response-Plan – denken, aber auch an Vorgaben für starke Passwörter oder an regelmäßige Software-Patches. Weiterhin wird das Thema Cyberhygiene für Unternehmen immer wichtiger; sie müssen ihr Team durch Security Awareness Training auf aktuelle Angriffsszenarien vorbereiten.

Kann die firmeninterne IT das alles überhaupt leisten?

Aktuell setzen Unternehmen jeder Größe zunehmend auch auf externe Expertise, um alle Facetten der Cybersicherheit abzudecken. Ein verlässlicher Cybersicherheitspartner stellt seinen Kunden neben modernster Schutztechnologie auch Services und Awareness-Schulungen als Gesamtpaket zur Verfügung. Bei Kaspersky nennen wir das unseren All-in-One Cyberschutz.

Was zeichnet das Cybersecurity-Portfolio von Kaspersky für Unternehmen aus?

Das Herzstück aller Cybersicherheitslösungen ist unsere Threat Intelligence. Kaspersky hat über 26 Jahre Erfahrung im Bereich Cybersicherheit. Unser international anerkanntes Forscherteam analysiert täglich rund 400.000 neue schädliche Dateien. Damit sind wir in der Lage, Unternehmen einen 360-Grad-Blick auf die aktuelle Bedrohungslandschaft zu geben. So können sie sich auf neue Risiken einstellen und ihre Systeme proaktiv vor Angriffen schützen.

Auf der Basis dieser umfangreichen Expertise haben wir dedizierte Schutzlösungen für unterschiedliche Unternehmensgrößen und Branchen entwickelt, denn jede Branche hat ihren eigenen Schutzbedarf. So bietet Kaspersky auch eine spezifische Lösung für Industrieunternehmen, Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS), da OT (Operational Technology) zunehmend in den Focus von Cyberkriminellen rückt.

Die Bedrohungslage verschärft sich, gleichzeitig kämpfen Unternehmen mit dem Fachkräftemangel…

Deshalb setzt Kaspersky auf innovative Lösungen, die unsere Kunden durch Automatisierung entlasten. Dazu nutzen wir schon seit Jahren verhaltensbasierte Bedrohungserkennung, KI und Machine Learning. Gerade launchen wir unser neues Enterprise-Flaggschiff Kaspersky Extended Detection and Response (XDR). Gleichzeitig bieten wir eine Reihe von Services wie Managed Security Service 24/7 für Rund-um-die-Uhr-Schutz ohne zusätzliches Personal oder Professional Services direkt vom Hersteller.

