Marketingkanäle effektiv nutzen: Wie geht das?

Warum sollten Unternehmen alle Marketingkanäle ausschöpfen?

Kommunikation ist nicht nur für große Konzerne von besonderer Bedeutung. Auch kleine Unternehmen profitieren von Kontaktaufnahmen mit zahlreichen Kunden. Dabei ist es wichtig, nichts unversucht zu lassen, um Marketingkanäle unterschiedlicher Art auszuschöpfen. Es gibt diverse Unternehmen, die sich nicht sicher sind, welcher Kanal am besten oder in welcher Kombination zu nutzen ist. Dabei ist es für den eigenen Firmenerfolg umso sinnvoller, viele Marketingkanäle auszubauen. Wer komplett überfragt ist oder nicht weiß, wie ein Marketingkanal zu betreuen ist, wendet sich an eine Agentur. Bei der Suche nach einer B2B Agentur ist jedoch nichts dem Zufall zu überlassen. Es sollten sich nur Profis mit dieser wichtigen Arbeit befassen. Die Experten verfügen über langjährige Erfahrung und wissen genau, wie sie das Thema Marketing bei jedem Unternehmen anpacken können.

Es gilt nämlich nicht nur im B2C-Bereich aktiv durchzustarten. Auch der B2B-Bereich ist in vollem Rahmen auszuschöpfen. Ganz gleich, ob sich das Unternehmen mit Maschinen, Kleidung, Technik, Medizin oder Kosmetik beschäftigt – durch verschiedene Marketingkanäle ist es möglich, zahlreiche Kunden in aller Welt anzusprechen und eine wertvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen. Somit lässt sich der eigene Erfolg des Unternehmens und der Marke besser ausbauen.

Welche Marketingkanäle stehen zur Verfügung?

Inzwischen gibt es tatsächlich zahlreiche Marketingkanäle, die diverse Vorteile für Unternehme liefern können. Wichtig ist, diese Kanäle zu erkennen und das Potenzial direkt auszuschöpfen. Je mehr sich Unternehmen mit Marketing beschäftigen, desto präsenter kann es auf dem Markt auftreten.

Traditionelle Werbung

Dieser Marketingkanal gehört zu den klassischen Bereichen der Werbung. Obwohl es inzwischen schon viele andere Marketingkanäle gibt, zählt dieser immer noch zu den wichtigen Bereichen. Neben Printmedien wie Zeitungen und Flyer ist auch Rundfunkwerbung einzubeziehen. Diese läuft schließlich im Radio sowie im Fernsehen. Auch Werbetafeln, die an Hauswänden oder in Einkaufszentren integriert werden können, sind ein wertvolles Hilfsmittel, um auf sich und das Unternehmen aufmerksam zu machen. Lediglich bei der Produktion sind die Kosten im Auge zu behalten. Kleines Manko: Die Ergebnisse sind nicht skalierbar und lassen sich oft nicht messen. Das gelingt mit anderen Marketingkanälen deutlich besser.

Direktmarketing

Bei dieser Marketingart geht es um den gezielten Versand von Marketingmaterial an Kunden. Das kann per Post, E-Mail oder am Telefon erfolgen. Einige Menschen schätzen diese Form von Werbung, andere finden sie wiederum zu aufdringlich. Hier gilt es, ein gutes Mittelmaß zu finden. Kombiniert mit traditioneller Werbung und Internet-Marketing lässt sich allerdings ein ausgewogenes Konzept erarbeiten, mit dem die meisten Unternehmen sichtbare Erfolge generieren können.

Internet Marketing

Diese Werbeform erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die meisten Menschen verbringen schließlich viel Zeit vor dem PC, am Smartphone oder am Tablet. Unternehmen, die eine Webseite aufbauen und auf verschiedenen Social-Media-Kanälen einen Account erstellen, können nicht nur gezielt Kunden ansprechen. Sie können auch sich selbst und ihre Marke hervorragend präsentieren. Ein Blick hinter die Kulissen, spezielle Angebote und Gewinnspiele sorgen außerdem für Begeisterung bei Kunden und Geschäftspartnern. Das Unternehmen ist für die Menschen greifbarer. Viele Kunden fühlen sich insgesamt sicherer und besser informiert. Gleichzeitig ist dieser Form des Marketings sehr effektiv. Mittels Tools lassen sich Reichweite und Erfolge zudem sehr detailliert ermitteln. Darüber hinaus ist diese Marketingmethode recht kostengünstig und daher bei zahlreichen Unternehmen sehr beliebt.

Mundpropaganda

Last but not least ist die gute, alte Mundwerbung immer noch sehr effizient, auch wenn sie sich nur schwer kontrollieren lässt. Aber zufriedene Kunden, die mit Produkten, Dienstleistungen oder einer Marke zufrieden sind, empfehlen diese weiter. Sie berichten nicht nur der Familie, sondern auch Freunden, Verwandten oder Kollegen von ihren Erfahrungen. Das kann sehr praktisch für den Erfolg eines Unternehmens sein, wenn sich dieser Marketingkanal nicht gezielt behandeln lässt. Wichtig ist viel mehr, seinen Kunden in jedem Bereich besten Service zukommen zu lassen – so gelingt auch die Mundpropaganda hervorragend.

Wie können sich Unternehmen ideal vermarkten?

Wie die beste Marketingstrategie für ein Unternehmen aussieht, lässt sich nicht pauschal beantworten. Diese Maßgabe hängt immer von der Branche, dem eigenen Ziel und natürlich auch ein wenig vom Budget ab. Allerdings gibt es für jede Firma einige Richtlinien, die sie beherzigen sollten, damit der Plan aufgeht.

Ziele verdeutlichen

Bevor es an die Ausarbeitung des Marketingkanals geht, ist das Zusammenstellen einer Strategie sinnvoll. Das Unternehmen sollte sich daher im Klaren sein, was es möchte und worauf es hinaus will. Einige Unternehmen möchten mehr Leads generieren, andere mehr Traffic auf ihrer Webseite erzielen. Das alles lässt sich mit gezielten Marketingplänen in die Tat umsetzen. Wichtig ist, einen Plan zu haben und die Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren – auch wenn es mal hektischer im Arbeitsalltag zugeht.

Zielgruppe ermitteln

Um die Ziele zu erreichen, ist es von Vorteil, die Zielgruppe zu bestimmen. Wer soll angesprochen werden? Welche Bedürfnisse gilt es zu erfüllen? Welche Anreize sind effektiv, um die Zielgruppe zu erreichen? Unternehmen, die ihre Zielgruppe noch nicht kennen, stellen Forschungen an. Diese lassen sich mit Umfragen oder Marktforschung ganz einfach umsetzen. Mithilfe der Auswertung kann das Unternehmen schließlich seine Kundschaft besser kennenlernen und seine Arbeit oder Produkte gewinnbringender ausrichten.

Alleinstellungsmerkmale erzeugen

Ein Unternehmen, das einzigartig ist und sich von anderen Firmen unterscheidet, kann erfolgreicher auf dem hiesigen Markt agieren. Es gilt also, ein USP (Alleinstellungsmerkmal) zu finden und dieses mit der Marketingstrategie eng zu verknüpfen. Ein Produkt oder eine Dienstleistung, das andere Unternehmen in diesem Rahmen nicht anbieten, ist für Kunden interessanter. Das Angebot muss sich daher bestmöglich von anderen abheben und eine Besonderheit darstellen. Dieser Punkt ist auch beim Marketing zu involvieren – somit erhalten Kunden genau die Informationen, die sie brauchen, um eine Entscheidung zu treffen.

Inhalte gezielt bewerben

Beim Involvieren der Informationen für Werbezwecke ist ein gezieltes Fingerspitzengefühl gefragt. Hochwertige Inhalte, die Spaß bereiten und informativ sind, halten Kunden bei Laune. Es ist also nicht nötig, viel Aufwand zu betreiben. Der Kunde möchte auf den Punkt informiert werden und das am besten kurz und knackig. Mit Analysetools lässt sich anschließend ermitteln, ob die Strategie funktioniert hat.