Zoom X – das flexible Videokonferenzsystem für gewerbliche Kunden

Mit Zoom X können Business-Kunden seit kurzer Zeit eine DSGVO-konforme Lösung der beliebten Videokonferenzsoftware Zoom nutzen. Bereitgestellt wird sie in Zusammenarbeit mit der Telekom. Zoom X ist in verschiedenen Varianten erhältlich und lässt sich mithilfe von Erweiterungen individuell an den Bedarf des Unternehmens anpassen.

Die verschiedenen Zoom-X-Varianten

Online-Meetings nehmen im Zuge der Digitalisierung eine immer größere Bedeutung in der Arbeitswelt ein. Mit Zoom X können Arbeitgeber ortsunabhängige Besprechungen realisieren, Webinare anbieten und gemeinsames Arbeiten an Projekten auch auf Distanz ermöglichen. Abhängig von der Größe des Unternehmens und vom Einsatzzweck des Tools stehen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund. Um die individuelle Nachfrage zu bedienen, gibt es mehrere Varianten von Zoom X:

– Zoom X Pro: Dieses Paket enthält alle Basisfunktionen und ermöglicht Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern. Eine Begrenzung der Gesprächsdauer gibt es nicht.

– Zoom X Business: Beim Business-Paket sind Gespräche mit bis zu 300 Personen möglich. Außerdem ist eine Vanity-URL inklusive, die die Integrierung des Firmennamens erlaubt. Ein weiteres Feature ist die automatische Transkription. Sie übersetzt Sprache in Text, sodass nebenbei ein Protokoll erstellt wird.

– Zoom X Enterprise: Hiermit sind Meetings mit bis zu 500 Personen gleichzeitig umsetzbar. Außerdem wird ein unbegrenzter Cloud-Speicher zur Verfügung gestellt.

– Zoom X EnterprisePlus: Noch größere Online-Veranstaltungen können mit EnterprisePlus durchgeführt werden. Bis zu 1.000 Personen können eingeladen werden. Das gilt nicht nur für Meetings, sondern auch für Webinare.

Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten durch Erweiterungen

Neben den vier verschiedenen Versionen von Zoom X stehen den Nutzern einige Erweiterungen zur Verfügung, die bei Bedarf zusätzlich gebucht werden können. Manchmal empfiehlt sich auch das Upgrade auf die nächstbessere Zoom-X-Variante. Diese enthält gegebenenfalls bereits das gewünschte Feature.

Whiteboards zum gemeinsamen Arbeiten nutzen

Das digitale Whiteboard funktioniert im Prinzip genauso wie ein physisches in der realen Welt. Die Meeting-Teilnehmer können ihre Gedanken und Vorschläge darauf festhalten und sie zeitgleich mit den anderen teilen. So wird eine unkomplizierte Zusammenarbeit im Team ermöglicht. Zoom X Whiteboard ist in allen Versionen bereits enthalten. Allerdings unterscheidet sich der Funktionsumfang. In der Pro-Variante können nur drei Whiteboards gleichzeitig bearbeitet werden. Zudem ist der Cloud-Speicher begrenzt. In der EnterprisePlus-Version ist die Anzahl der Whiteboards nicht eingeschränkt. Die Erweiterung lässt sich auch über Zoom X One Rooms nutzen.

Ortsunabhängige Schulungen und Seminare anbieten

Online-Seminare sind ein beliebtes Mittel, um Wissen weiterzugeben. Zum Beispiel gibt es Webinare in Form von Weiterbildungen oder Schulungen. Der große Vorteil ist, dass sich die Teilnehmer an ganz verschiedenen Orten der Welt befinden können. Dadurch entfallen lange Anfahrtswege und zusätzliche Kosten. Auch der Anbieter des Seminars profitiert, denn er muss eine viel kleinere Räumlichkeit zur Verfügung stellen. Es genügt, wenn es einen Ort gibt, an dem der Leiter das Seminar durchführt. Sitzplätze für Gäste sind hingegen überflüssig. Für die Umsetzung ist die Erweiterung Webinar notwendig. Webinar 500 kommt für Seminare mit bis zu 500 Teilnehmern infrage. Bei Webinar 1000 können auch 1.000 Personen mitmachen. Beide Varianten bieten die Möglichkeit, einen Chat zu nutzen und lassen Wortmeldungen von Seminarteilnehmern zu, sodass die Veranstaltung zu einem interaktiven Erlebnis wird.

Die Teilnehmerzahl erhöhen

Vielen Unternehmen reicht die Pro- oder Business-Variante von Zoom X aus. Sie würden aber gerne größere Meetings veranstalten. Hier kann die Erweiterung Large Meetings helfen. Sie erhöht die zugelassene Teilnehmerzahl auf 1.000 Personen.