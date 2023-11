Amazon Q: AWS stellt KI-Assistenten für den Arbeitsplatz vor

Amazon Web Services (AWS) hat einen auf generativer KI basierenden Assistenten für den Arbeitsplatz angekündigt. Er lässt sich nach Angaben der Amazon-Tochter an das jeweilige Geschäft anpassen, um Probleme zu lösen oder Inhalte zu generieren. Als Informationsquelle dienen dem Amazon Q genannten Chatbot der Datenbestand sowie die IT-Systeme eines Unternehmens.

„Amazon Q verfügt über eine breite Basis an allgemeinem Wissen und bereichsspezifischem Fachwissen. Es ist sicher und privat, sowohl in der Praxis als auch vom Design her. Amazon Q wurde entwickelt, um Kunden bei der Erfüllung strenger Unternehmensanforderungen zu unterstützen“, teilte AWS mit.

Antworten auf Fragen von Mitarbeitern soll Amazon Q aus Daten ziehen, die über verschiedene Quelle in einem Unternehmen verteilt sind. Zu diesem Zweck verfügt Amazon Q über mehr als 40 eingebaute Konnektoren zu bekannten Enterprise-Systemen. Die Inhalte, auf die der Assistent zugreift, lassen sich AWS zufolge für jeden Mitarbeiter festlegen. Zudem soll Amazon Q in der Lage sein, Quellenangaben bereitzustellen, sodass Nutzer nachvollziehen können, welche Dokumente zur Beantwortung einer Frage benutzt wurden.

Darüber hinaus soll Amazon Q die Arbeit von Entwicklern und IT-Mitarbeitern im Zusammenhang mit Clouddiensten von AWS erleichtern. Als Beispiele nannte das Unternehmen die Erstellung, Bereitstellung und den Betrieb von Anwendungen und Arbeitslasten auf AWS.

Bisher liegt Amazon Q lediglich als Preview vor. Erhältlich ist der Assistent zudem nur in den Regionen US East und US West. Weitere Details zu Amazon Q hält AWS in einem Blogbeitrag bereit.