Bericht: Microsoft erweitert seine Windows-11-Apps um KI-Funktionen

Microsoft plant offenbar, zahlreiche Windows-11-Apps wie Fotos, Paint und das Snipping Tool um KI-Funktionen zu erweitern. Das berichtet zumindest Windows Central unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

Die Fotos-App soll künftig per künstlicher Intelligenz in der Lage sein, Objekte in Bildern zu identifizieren. Außerdem soll es möglich sein, auf diese Art Objekte freizustellen in andere Apps zu kopieren.

OCR-Erkennung für Fotos und Kamera

Eine überarbeitete Version des Snipping Tools soll indes eine KI-basierte OCR-Funktion erhalten. Die optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR) wurde es Nutzer erlauben, Texte beispielsweise aus Screenshots zu kopieren und in eine Textverarbeitung einzuführen. Dem Bericht zufolge soll die OCR-Funktion auch in die Kamera-App von Windows 11 integriert werden.

Darüber hinaus soll Microsoft auch künstliche Intelligenz in die Zeichen-App Paint einbauen. Damit sollen Nutzer offenbar basierend auf von ihnen vorgegebenen Kriterien mit Paint Gemälde kreieren. Eine ähnliche Funktion bietet bereits der Bing Image Creator, der Bilder aus Texteingaben erstellt.

Weitere Details zu seinen KI-Plänen könnte Microsoft am 21. September öffentlich machen. Dann will das Unternehmen aus Redmond neue Surface-Produkte vorstellen.