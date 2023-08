Google plant KI-Funktionen für Google Assistant

Google hat intern offenbar ein KI-Update für Google Assistant angekündigt. Laut einer E-Mail, die Axios vorliegt, soll der digitale Assistent mit den neuesten großen Sprachmodellen (LLM, Large Language Model) aktualisiert werden.

In der E-Mail betont Google das „das tiefgreifende Potenzial der generativen KI, um das Leben der Menschen zu verändern“. Außerdem soll erforscht werden, „wie ein mit der neuesten LLM-Technologie ausgestatteter Assistent aussehen würde.“

Anfänglich konzentriert sich Google dem Bericht zufolge auf den Google Assistant für mobile Geräte, sprich die Version für das hauseigene Mobilbetriebssystem Android. Unter anderem soll es künftig eine Funktion geben, die durch antippen oder per Sprachbefehl eine Zusammenfassung einer Website erstellt.

In der E-Mail heißt es auch, dass Google einen „starken Wunsch von Endnutzern nach unterstützender, dialogorientierter Technologie“ erkenne. Außerdem werden in der E-Mail organisatorische Änderungen inklusive Stellenstreichungen aufgelistet, die die neue Ausrichtung des Google Assistant unterstützen sollen. Laut Axios arbeiten Tausende von Google-Mitarbeitern an dem neuen Assistenten.