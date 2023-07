Vorabversion von Windows 11 führt neue Outlook-App ein

Neu ist auch der Support von Windows Hello for Business für eine passwortlose Anmeldung. Windows Copilot steht außerdem nun allen Nutzern im Developer Channel zur Verfügung.

Microsoft hat ein neue Entwickler-Version von Windows 11 für Teilnehmer des Insider-Programms freigegeben. Das Build 23506 beinhaltet mehrere Neuerungen. Dazu gehört die neue Outlook-App für Windows, die nun als sogenannte Inbox-App automatisch mit Windows 11 installiert wird.

Das neue Outlook für Windows liegt allerdings weiterhin als Preview vor. Nutzern soll die App die Einbindung von privaten- und geschäftlichen E-Mail-Adressen erleichtern. Darüber hinaus bietet Outlook wie gewohnt auch Zugriff auf Kalender und Kontakte in einer App. Künftig soll das neue Outlook die bisherigen Inbox-Apps Mail und Kalender ersetzen.

Windows Hello for Business ersetzt Passwörter

Das Build 23506 unterstützt zudem Windows Hello for Business für eine passwortlose Anmeldung. Die Funktion steht auf Rechnern zur Verfügung, die per Azure Active Directory verwaltet werden. Laut Microsoft verbirgt die neue Funktion zudem Passwörter vor bestimmten Windows-Authentifizierungsszenarien und nutzt passwortlose Wiederherstellungsmechanismen wie WHFB-PIN-Reset. Aktiviert wird Windows Hello for Business über die Richtlinie EnablePasswordlessExperience.

Darüber hinaus testet Microsoft eine Änderung für den erweiterten Phishing-Schutz von Microsoft Defender SmartScreen. Die Sicherheitsfunktion ist in der Lage, auf Wunsch Nutzer bei der Eingabe von Passwörtern auf ein unsicheres Kennwort hinzuweisen. Ab Build 23506 erscheint nun auch eine Warnung, wenn ein unsicheres Kennwort per Copy and Paste eingefügt wird.

Weitere Änderungen betreffen den Dialog zum Teilen von Dateien und die automatische Farbverwaltung für SDR-Displays. Zudem steht ab mit dem Build 23506 nun allen Testern im Developer Channel die Preview von Windows Copilot zur Verfügung. Damit die Funktion erscheint, muss das System unter Umständen neu gestartet werden. Die Entwickler haben aber auch zahlreiche Fehler behoben – eine vollständige Liste hält Microsoft in seinem Insider-Blog bereit.