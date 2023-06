Mixed Reality mit Vision Pro

Das Vision Pro Headset von Apple

Anil Dash: Die Vision Pro sieht wirklich vielversprechend aus, ohne Zweifel ein riesiger Meilenstein für Augmented Reality. Worüber wir uns natürlich besonders freuen, da WebXR-Entwickler eine der größten Communities auf Glitch sind. Apples Expertise bei der Entwicklung benutzerfreundlicher und innovativer Produkte hatte schon oft eine transformative Wirkung. Wir hoffen jetzt auf den gleichen Einfluss bei der Verbreitung von Mixed Reality-Technologien. Apple setzt oft den Maßstab, der einen Markt für alle eröffnet. Obwohl der aktuelle Preis des Headsets den potenziellen Kundenkreis auf professionelle Anwender und echte MR-Enthusiasten reduziert, die nicht aufs Geld schauen müssen, kann dies definitiv Entwickler inspirieren, Web-Apps für diese aufregende neue Plattform zu erstellen. Ich bin wirklich gespannt, welche kreativen Anwendungen wir bald auf der Vision Pro sehen werden. Ich erwarte, dass wir eine Fülle von neuen Spielen, Erfahrungen und Geschichten sehen werden, wenn die Menschen die entsprechenden Werkzeuge bekommen, um alles zu bauen, was sie sich vorstellen können.

Mit Blick auf die World Wide Developer Conference, welche Erkenntnisse insbesondere in Bezug auf die Zukunft der Mixed Reality haben Sie aus San Francisco mitgenommen?

Für uns ist die Tatsache, dass Apple die offene Web-Plattform auf allen ihren Geräten unterstützt, die aufregendste Nachricht auf der diesjährigen WWDC. Von XR-Innovationen auf dem ambitioniertesten Augmented Reality Headset, das je eingeführt wurde, bis hin zu alltäglichen Web-Apps auf dem Mac freuen wir uns darauf, dass Webentwickler Erfahrungen für Milliarden von Nutzern auf all diesen Plattformen erstellen können. Auf der WWDC hat Tim Cook ein großes Commitment für Mixed Reality gezeigt. Das sind aufregende Zeiten für die Technologie, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was unsere Community mit all diesen guten Nachrichten aus Cupertino macht.

In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag erwähnen Sie die Größe der Glitch WebXR-Community und ihre Beiträge in diesem Bereich. Können Sie näher auf einige innovative Projekte oder Ideen eingehen, die aus der Community hervorgegangen sind?

Eine Sache, auf die wir unglaublich stolz sind, ist, dass wir oft als die Heimat von WebXR angesehen wird, dem offenen XR-Format für das Web, mit Hunderttausenden von Projekten auf unserer Plattform. Es ist der Ort, an dem die Community ihre Ideen teilen und jeder ein Creator sein kann. Bei Glitch kann wirklich jeder kostenlos und ganz einfach seine ersten Erfahrungen als Entwickler direkt über seinen Browser machen. Wir freuen uns, dass Apple genau das unterstützt, woran die Community in den letzten sechs Jahren gearbeitet hat: kreative und fesselnde Erlebnisse, die auf offenen Webstandards aufbauen.

Auf unserer Plattform sehen wir wahnsinnig viel Bewegung und Kreativität bei der Erkundung von Web-Apps für Mixed Reality. Die Projekte reichen von interaktiven Bildungsanwendungen, bei denen Nutzer historische Orte oder wissenschaftliche Konzepte in einer Mixed-Reality-Umgebung erkunden können, bis hin zu kollaborativen Kunstinstallationen, die physische und virtuelle Elemente verbinden. Der gemeinschaftliche Geist der Glitch-Community hat das Wachstum von Ideen und Experimenten in diesem Bereich enorm beflügelt. Und bei ersten Schritten hört es nicht auf – auch professionelle Entwickler nutzen Glitch, um preisgekrönte VR-Erlebnisse zu schaffen oder ihre 3D- und XR-Arbeiten zu veröffentlichen, die sie auf anderen Plattformen erstellt haben.

Aus der Perspektive eines Entwicklers, welche Herausforderungen und Möglichkeiten gibt es beim Erstellen von Web-Apps für Mixed Reality?

Das Erstellen von Web-Apps für Mixed Reality bietet sowohl spannende Möglichkeiten als auch einzigartige Herausforderungen für Entwickler. Einerseits bieten Webtechnologien eine vertraute und zugängliche Plattform, um Mixed Reality-Erfahrungen zu erstellen. Durch die Nutzung vorhandener Fähigkeiten in der Webentwicklung können Entwickler auf eine umfangreiche Sammlung von Bibliotheken, Frameworks und Tools zugreifen, was schnelle Iterationen und Experimente ermöglicht. Andererseits müssen Entwickler die Leistung optimieren und Faktoren wie Rendergeschwindigkeit und Netzwerklatenz berücksichtigen, um ein flüssiges Erlebnis zu gewährleisten. Es gibt auch neue Interaktionsmodelle und Verhaltensmuster, die sich rasant weiterentwickeln, während die Menschen herausfinden, was beim Aufbau neuer Erfahrungen funktioniert.

Geschwindigkeit und Reaktionsschnelle sind besonders wichtig für WebXR-Erfahrungen, und das ist der Grund, warum Glitch als Teil von Fastly noch leistungsfähiger ist. Unsere WebXR-Community kann bereits automatisch von Fastlys CDN profitieren, da alle Assets, die sie ihren Glitch-Projekten hinzufügen, über das Netzwerk von Fastly bereitgestellt werden. Bald werden sie auch auf der Computing Plattform von Fastly arbeiten können, was noch dynamischere und personalisierte Erfahrungen für diese neuen XR-Umgebungen ermöglicht.

Sie erwähnten die Bedeutung von Zusammenarbeit und Community bei der Förderung von Innovationen in der Mixed Reality. Wie können Entwickler und die breitere Community dazu beitragen, die Zukunft von Web-Apps in der Mixed Reality zu gestalten?

Zusammenarbeit ist Kern unserer DNA, und wir glauben, dass sie für die Gestaltung der Zukunft des Webs im Allgemeinen von entscheidender Bedeutung ist. Tatsache ist, dass es eine erstaunlich wirksame Möglichkeit gibt, Entwickler dabei zu unterstützen, jedes Problem zu lösen, das sie haben: die Community. Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, das Coden zugänglicher zu machen, und wenn es einen spielerischen Ort mit hohem Spaßfaktor gibt, an dem Entwickler experimentieren können, dann entsteht Innovation. Und WebXR ist einfach der perfekte Spielplatz für Entwickler aller Erfahrungsstufen – Hobbyisten, Experten und alle dazwischen. Und das ist das Schöne: Indem wir die Barrieren für das Ausprobieren neuer Dinge senken und auf den Arbeiten anderer aufbauen, können wir gemeinsam die Grenzen des Möglichen in Mixed Reality und überall sonst überschreiten.

Anil Dash

ist Head der Fastly-Tochter Glitch