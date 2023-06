SSD aus SAP-Rechenzentrum auf eBay angeboten

Eine SSD, die aus einem Rechenzentrum von SAP in Walldorf stammt, ist auf eBay aufgetaucht. Wie The Register unter Berufung auf dem Softwarekonzern nahestehenden Quellen berichtet, werden in dem Rechenzentrum insgesamt vier Solid State Drives (SSD) vermisst.

Die SSD, die auf eBay angeboten wurde, konnte demnach von einem SAP-Mitarbeiter erworben werden. Anschließend wurde die Herkunft der SSD bestätigt. Auf dem Massenspeicher befanden sich noch Daten von mindestens 100 SAP-Mitarbeitern.

Menschliches Versagen begünstigt Verlust der SSDs

Dem Bericht zufolge ergab eine daraufhin eingeleitete Untersuchung, dass die SSDs gestohlen wurden. Menschliches Versagen sowie Prozessfehler hätten ebenfalls zu dem Verlust beigetragen. Unter anderem seien Personen beim Verlassen des Rechenzentrums nicht kontrolliert worden, obwohl das Data Center als Sicherheitsbereich eingestuft sei.

Die Untersuchung ergab zudem, dass die vier SSDs aus dem Rechenzentrum in ein anderes Gebäude auf dem Betriebsgelände von SAP verbracht wurden, das nicht als Sicherheitsbereich gilt. Von dort aus seien sie schließlich gestohlen worden. Über den Verbleib der anderen drei SSDs sei nichts bekannt.

Ein SAP-Sprecher betonte auf Nachfrage von The Register, dass die Speichermedien keine persönlichen Informationen enthielten. „SAP nimmt die Datensicherheit sehr ernst. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir interne Untersuchungen nicht kommentieren, aber wir können bestätigen, dass uns derzeit keine Beweise vorliegen, die darauf hindeuten, dass vertrauliche Kundendaten oder Personally Identifiable Information (PII) über diese Massenspeicher oder auf andere Weise aus dem Unternehmen entwendet wurden.“