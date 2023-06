PC, Notebooks oder Drucker leasen statt kaufen

Zurückgesendete Geräte werden sorgfältig geprüft, gesäubert und in Stand gesetzt. Sollten sie für eine weitere Nutzung nicht in Frage kommen, werden sie fachgerecht entsorgt und einzelne Komponenten recycelt. Das alles erfolgt im hauseigenen Acer Service-Center vor Ort in Ahrensburg. So gelangen wertvolle Ressourcen zurück in den Produktionskreislauf.