Erste öffentliche Beta von Android 14 verfügbar

Google hat das Betaprogramm für Android 14 gestartet. Waren die bisher veröffentlichten Vorabversionen auf Entwickler beschränkt, können nun jegliche Nutzer mit einem berechtigten Pixel-Smartphone die neue Version des Mobilbetriebssystems testen. Voraussetzung ist die Teilnahme am Android Beta Program.

Mit der ersten Beta macht Google zudem auch die ersten auf Verbraucher ausgerichteten neuen Funktionen verfügbar – auch wenn der Schwerpunkt der Beta 1 weiterhin bei Features für Entwickler liegt. Unter anderem wurde die Teilen-Funktion überarbeitet. Sie lässt sich nun um spezielle Aktionen von Drittanbieter-Apps erweitern.

Mehr Datenschutz für Bedienungshilfen

Die Navigation soll ein neuer „Zurück“-Pfeil verbessern, der verdeutlichen soll, was beim Betätigen der Zurück-Schaltfläche am unteren Bildrand passiert. Der Pfeil passt sich optisch an das Hintergrundbild sowie das gewählte Thema an. Neu ist auch, dass sich Sprachpräferenzen einzeln für jede App festlegen lassen.

Android 14 verfeinert aber auch den Datenschutz. Ein neues Attribut erlaubt es Apps, den Zugriff auf bestimmte Daten auf die Bedienungshilfen zu beschränken. Laut Google prüft Play Protect bei über den Play Store bezogenen Apps, dass Anwendungen sich an ihre eigenen Vorgaben halten. Darüber hinaus rät Google allen Entwicklern, ihre Apps nun auf mögliche Kompatibilitätsprobleme mit Android 14 zu testen.

Die erste Beta bietet Google für alle Pixel-Smartphones ab Pixel 4a 5G an. Das Pixel 4a ist jedoch vom Betaprogramm für Android 14 ausgenommen. Nach der Anmeldung kann Android 14 über die OTA-Updatefunktion installiert werden. Bei einem Pixel 6a ist der Download rund 2,5 GByte groß.