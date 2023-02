Google kündigt neue Funktionen für Android an

Google hat anlässlich des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona neue Funktionen für sein Mobilbetriebssystem Android angekündigt. Unter anderen soll ein neues Widget für Google Notizen die Produktivität verbessern. Mit dem Widget lassen sich Notizen verwalten und auch Punkte auf einer To-Do-Liste abhaken.

Die Notizen-App erhält zudem zwei neue Shortcuts für Wear OS. Nutzer einer Smartwatch mit dem Google-Betriebssystem können nun mit einem Klick auf ihrer Uhr Notizen oder To-Do-Listen anlegen.

Die Geräuschunterdrückung für Anrufe mit Google Meet steht nach Angaben des Unternehmens nun auf mehr Android-Geräten zu Verfügung. Sie filtert störende Hintergrundgeräusche während eines Telefonats.

Fast Pair soll zudem in Kürze Bluetooth-Verbindungen mit Kopfhörern, die bereits unter Android eingerichtet wurden, auch unter Chrome OS verfügbar machen. Zudem soll das Fast Pair die Einrichtung neuer Verbindungen zwischen Bluetooth-Kopfhörern und Chromebooks vereinfachen.

Neu ist auch, dass sich Inhalte in Google Chrome bis auf eine Größe von 300 Prozent skalieren lassen. Das Layout einer Website soll dabei erhalten bleiben. Ein bevorzugte Ansichtsgröße kann außerdem in Chrome für Android eingestellt werden. Diese Funktion bietet Google derzeit in der Betaversion von Chrome an. Im März soll sie auch im Stable Channel Einzug halten. Alle anderen Neuerungen stehen Nutzern ab sofort zur Verfügung.