Mobile World Congress: Das mobile Büro auf vier Rädern

Jetzt entwickelt sich auch noch das Auto zum mobilen Arbeitsplatz, einem In-Car-Office. Dafür kooperiert Cisco und Mercedes-Benz, um in den Fahrzeugen der neuen E-Klasse Funktionen eines mobilen Büros anzubieten. Mit Webex wird eine Premium-Collaboration-Anwendung in der Luxuslimousine zum Einsatz kommen, die anscheinend ab Sommer 2023 auf den Markt kommt. Unter anderem können sich Käufer sich für zwei statt drei Bildschirme entscheiden − was aber auch mehr kosten wird. Käufer können die Webex App aus dem Mercedes-Benz Car App Store herunterladen.

Während der Fahrt am Kundenmeeting teilnehmen

Fahrer der neuen E-Klasse können mit Webex Meetings und Calling sowohl virtuelle Besprechungen als auch Anrufe in einer Qualität wie im Büro durchführen. So könnte eine Architektin zum Beispiel auf dem Parkplatz einer Baustelle mit ihrem Team in der Firma ein Dokument bearbeiten. Anschließend nimmt sie während der Fahrt zu einem Kundentermin an einem Online-Meeting mit einem Dienstleister teil. „Zudem steht in der neuen E-Klasse 5G für die schnelle und zuverlässige mobile Datenübertragung zur Verfügung“, sagt Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland.

Beide Bestandteile der Webex Suite bieten auch unterwegs kontinuierliche, sichere und zuverlässige Verbindungen. Dabei werden Hintergrundgeräusche wie Autohupen oder auch Gespräche von Mitfahrern durch die Webex-eigene Audio-Intelligenz herausgefiltert. Gleichzeitig fokussiert und verstärkt sie die Stimme der sprechenden Person. Die Webex-App erscheint direkt auf dem Touchscreen des Infotainmentsystems im Fahrzeug. Ein Telefon ist zur Nutzung nicht mehr nötig.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Auto

Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, überträgt Webex Besprechungen und Anrufe nur über Audio. Steht das Auto auf einem Parkplatz, lassen sich sämtliche Webex-Collaboration-Funktionen nutzen. Dazu gehören etwa Video-Meetings, automatische KI-gestützte Transkription, gemeinsame Nutzung von Inhalten und Reaktionen wie Daumen hoch oder Jubel-Emojis. Gleichzeitig können auch im Auto alle Security-Funktionen genutzt werden, wie zum Beispiel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Schützen der Meetings durch Passwörter.

Der Innenraum der Mercedes-Benz E-Klasse 2023 wurde am 22. Februar vorgestellt. Dieses Angebot wird weltweit in der neuen Mercedes-Benz E-Klasse verfügbar sein.