Cyber Security für macOS v7.3

ARM-Prozessoren werden aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und einem gleichzeitig geringen Energieverbrauch als Chipsatz immer beliebter. Dies hat dazu geführt, dass der ARM-basierte Markt für mobile Computer mittlerweile sowohl beim Umsatz als auch bei den Stückzahlen den herkömmlichen x86-basierten Markt für mobile Computer übertrifft.

Neue Architektur der ESET Lösung für macOS

Die neue Sicherheitsarchitektur von ESET Cyber Security für macOS basiert auf Microservices. Das bedeutet: Komponenten werden auf eine sicherere und leistungsoptimierte Weise ausgeführt, was zu höherer Stabilität und Ausfallsicherheit führt. Microservices sind ressourcenschonender und helfen, Akkulaufzeit zu sparen. Jede Komponente von Cyber Security für macOS wird nur bei Bedarf gestartet und läuft für die ihr zugewiesene Zeit. Danach wird sie automatisch deaktiviert.

Die aktuelle Version verfügt außerdem über ein verbessertes mehrsprachiges Installationsprogramm, das 24 verschiedene Sprachen unterstützt. Bei der Installation wird die voreingestellte Systemsprache automatisch erkannt und genutzt. Bei Bedarf kann dies über die macOS Sprach- und Regioneinstellungen geändert werden.

Cyber Security macOS v7.3 verfügt außerdem über eine neu gestaltete grafische Benutzeroberfläche (GUI), die den dunklen Modus in HiDPI (High Dots Per Inch) vollständig unterstützt und so Ressourcen auf dem Gerät spart. Die Security-Lösung für Macs enthält mehrere Schichten von Echtzeitschutz, Anti-Phishing sowie Web- und E-Mail-Schutz.