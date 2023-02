Incident Response: Jede Sekunde zählt

Cybersecurity-Vorfälle stellen die Sicherheitsteams in Unternehmen immer häufiger auf die Probe, denn erst der Ernstfall zeigt, wie gut die Verteidigung des Unternehmensnetzwerks ist – und ob Mitarbeiter in der Lage sind, ausreichend auf das Ereignis zu reagieren. Die Incident-Response-Experten von Sophos raten vor allem, so schnell wie möglich zu reagieren.