Android 13 erst auf 5,2 Prozent aller Android-Geräte

Google hat aktuelle Zahlen zur Verbreitung der Android-Versionen veröffentlicht. Wie 9to5Google berichtet, kommt Android 13 rund fünf Monate nach seiner Markteinführung auf einen Anteil von 5,2 Prozent. Die Vorgängerversion Android 12 und 12L verbesserte sich indes seit August um 5,4 Punkte auf 18,9 Prozent.

Als „Marktführer“ müssen indes weiterhin Android 11 mit 24,4 Prozent und auch Android 10 mit 19,5 Prozent angesehen werden. Auch das 2018 eingeführte Android 9 Pie kommt mit 13,2 Prozent auf einen nicht unerheblichen Anteil. Dessen Vorgänger Android 8 Oero wird indes noch mit 9,5 Prozent in der Statistik geführt.

Auch Android 4.4 KitKat ist noch in Gebrauch

Geräte mit älteren Android-Versionen sind zwar auch immer noch regelmäßig in Gebrauch, ihre Anteile liegen allerdings im unteren einstelligen Bereich. Dazu gehören Android 7 Nougat mit 3,7 Prozent sowie Android 6 Marshmallow und Android 5 Lollipop mit jeweils rund 2 Prozent. Das Schlusslicht bildet Android 4.4 KitKat, das noch mit einem Anteil von 0,7 Prozent geführt wird – und vor mehr als neun Jahren an den Start ging.

Neue Android-Versionen verbreiten sich stets langsamer als neue iOS-Versionen, da Google im Gegensatz zu Apple nicht die vollständige Kontrolle über das Hardware-Ökosystem hat. Als Folge müssen Googles Android-Partner eine neue OS-Version in der Regel an ihre Smartphones und Tablets anpassen. Obwohl Google den dafür zu betreibenden Aufwand in den letzten Jahr deutlich reduziert hat, dauert es weiterhin Monate, bis eine neue OS-Version zur Android-Version mit dem größten Anteil wird.