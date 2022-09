SSD fördert Green IT

Im Vorfeld des „Earth Day 2022“ begann ich damit, eine Menge von Marketingmaterial zur Infrastruktur zu lesen, die Themen wie Elektroschrott, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit behandelten. Als ich den Abschnitt „Energie“ in den ESG-Berichten gelesen hatte, kam ich zu folgendem Fazit:

In den meisten Berichten geht es um den Stromverbrauch und die Abfallerzeugung eines Unternehmens, nicht um die seiner Produkte – und hier liegt nicht der große Gewinn.

Vergleiche mit „der Konkurrenz“ helfen nicht wirklich, den Kaufprozess der Kunden zu beeinflussen – da sie den wahren Kontext ausblenden.

Viele der Argumente liefen auf die simple Aussage hinaus: „Wenn Sie etwas Neues kaufen, wird es wahrscheinlich weniger Strom verbrauchen“

Daher haben wir uns entschlossen, einen anderen Ansatz zu wählen, um unseren gegenwärtigen und zukünftigen Kunden dabei zu helfen, die Auswirkungen von Universal Storage auf die Umwelt zu verstehen. Und zwar indem wir unsere Systeme in den wirklichen Zusammenhang stellen, indem wir sie direkt mit konkurrierenden Lösungen auf dem Markt vergleichen. Indem wir reale und spezifische Daten auf den Tisch bringen, arbeiten wir daran, den Unternehmen Denkanstöße zu geben, indem wir ihm in erster Linie berechnete und belegbare Informationen liefern.

Schließlich kristallisierten sich einige Grundsätze heraus. Zu ihnen gehören vor allem:

Eine anspruchsvolle Reduzierung von Daten führt in absoluten Zahlen zu Energieeinsparungen, und unsere Similarity-Based Data Reduction ist ein echter Vorteil, wenn sie im Vergleich zu konkurrierenden Ansätzen zur Reduzierung strukturierter und unstrukturierter Daten das Doppelte (oder mehr) an Einsparungen liefern kann.

Durch die Trennung von CPUs und SSDs kann Universal Storage für einen weitaus geringeren Compute Overhead konfiguriert werden als herkömmliche Scale-out-Systeme.

Da SSDs nur dann beträchtliche Mengen an Strom verbrauchen, wenn auf sie geschrieben wird, laufen die meisten Speicher für Artificial Intelligence (AI) und Data Analytics besser als wir erwartet hatten.

Zehn Jahre Lebensdauer von Systemen und langanhaltende Cluster-Lebenszyklen sorgen für eine viel bessere Skalierung als Systeme, die alle fünf Jahre erneuert werden müssen und bei denen man während einer Migration von Daten und Systemen von einer Plattform zu einer anderen wechseln muss. Dadurch kommt es auch zu einer Überschneidung der Lebensdauer von Systemen. Und schließlich übertreffen die Einsparungen bei der Rechenleistung bei weitem die Einsparungen bei der Speicherkapazität, wenn Kunden von HDD-Speicher auf skalierbaren SSD-Speicher umsteigen Der Grund liegt einfach darin, dass die Workloads viel effizienter sind, wenn sie von einer transaktionalen Dateninfrastruktur mit niedrigen Latenzen profitieren. Natürlich bestand die Herausforderung bei der Umstellung auf reine SSD-Rechenzentren in der Vergangenheit in den höheren Kosten, aber dieses Problem haben wir gelöst. Doch nun sehen wir allein Einsparungen bei der Rechenleistung, die die Investitionen in Universal Storage vollständig amortisieren.

Fūnf Monate nach dem „Earth Day 2022“ werden die Energiekosten zu einem zunehmend wichtigen Faktor bei Entscheidungen über die Infrastruktur. Die globale Energieversorgung befindet sich aufgrund des Konflikts in der Ukraine in einer der größten Umbruchphasen der Geschichte. Länder wie Deutschland, Norwegen, Frankreich, Großbritannien und andere erleben einen rasanten Anstieg der Kosten, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Während unser Sustainability Report „A Modern Approach to Data Center Infrastructure Efficiency“ die Stromeinsparungen auf einer proportional repräsentativen Basis erörtert, zeigen wir auch, dass in Teilen der Welt, in denen der Strom knapp ist, größere Einsparungen auf einer konstanten Währungsbasis erzielt werden können. In jedem Fall kann die Umstellung auf eine Infrastruktur auf Basis von VAST eine bedeutende Verbesserung der Energieeffizienz im Vergleich zu konkurrierenden Ansätzen darstellen.

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Unternehmen oft von einer Verbesserung der verbrauchten Zeit um 25 bis 75 Prozent berichten, wenn sie von älteren HDD-Systemen auf die auf NVMe basierende Infrastruktur von VAST umsteigen. Auf diese Weise lassen sich weitaus größere Energieeinsparungen erzielen, denn Server sind bei weitem die größten Stromverbraucher in einem Rechenzentrum. Die Beseitigung von Hindernissen für den Datenzugriff wirkt sich direkt auf die Anzahl der Server und den Stromverbrauch aus, die benötigt werden, um einen Anwendungsprozess innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters abzuschließen. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit von Rechenzentren können enorm sein.

Jedes vernünftige Unternehmen würde 17 kW an Energie ausgeben, um Bruchteile von einem Megawatt einzusparen. In diesem Fall macht sich Universal Storage durch die Energieeffizienz der Rechenleistung bezahlt. Was gut für die Umwelt ist, kann auch gut für Ihr Budget als Unternehmen sein.