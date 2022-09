iOS 16 ist da

Apple hat am Montag iOS 16 offiziell veröffentlicht. Das neue Betriebssystem enthält zahlreiche Änderungen an der Funktionsweise und auch am Aussehen des iPhones.

Mit der offiziellen Veröffentlichung von Apple iOS 16 kann jeder mit einem iPhone 8 oder einem neueren Modell das neue Betriebssystem installieren. Zu den neuen Funktionen in iOS 16 gehört ein brandneuer Sperrbildschirm, den Sie individuell anpassen können, komplett mit einer Reihe von Widgets, um Informationen auf einen Blick auf das iPhone-Display zu bringen. Apple hat auch eine wichtige Änderung an der Nachrichten-App vorgenommen, die es Nutzern ermöglicht, eine iMessage innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu bearbeiten oder zu löschen – eine Funktion, die viele Nachrichten-Apps bereits seit einiger Zeit bieten.

Mit einem Sperrbildschirm, der jetzt interaktiv ist und mehr Informationen bietet als nur einen Stapel von Benachrichtigungen, die auf Sie warten, haben Ihre Interaktionen mit Ihrem Telefon einen neuen Ausgangspunkt, und es wird von hier an nur noch besser werden.

Die wohl größte Änderung, die Apple mit iOS 16 am iPhone vorgenommen hat, ist die Neugestaltung des iPhone-Sperrbildschirms. Und es ist nicht nur ein statischer Sperrbildschirm, den Apple entwickelt hat – es ist eine vollständig anpassbare Auswahl an Bildschirmen.

Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, musst du den Bildschirm deines iPhones aufwecken, aber das Telefon nicht entsperren und zum Startbildschirm gehen. Drücken Sie stattdessen lange auf den Sperrbildschirm. Dadurch wird der Bearbeitungsmodus ausgelöst, in dem Sie eine Schaltfläche „Anpassen“ sowie eine „+“-Schaltfläche am unteren Bildschirmrand finden. Wenn Sie über den Sperrbildschirm selbst nach rechts oder links wischen, können Sie zwischen verschiedenen Bildschirmen wechseln, die Sie in der Vergangenheit erstellt haben.

Apple bietet einige vorgefertigte Bildschirme an, aus denen Sie auswählen und nach Ihren Wünschen verändern können. Ich habe zum Beispiel den Sperrbildschirm „Wetter“ verwendet, der sich im Laufe des Tages dynamisch an das Wetter anpasst. Wenn es sonnig ist, sind der Sperrbildschirm und das iPhone-Hintergrundbild blau mit einer leuchtend gelben Sonne am oberen Rand. Wenn es bewölkt ist, wird der Bildschirm grau, und die Sonne wird durch Wolken ersetzt. Und wenn es regnet, wird mein gesamter Bildschirm mit einem Regenschauer überzogen.

Es gibt aber noch mehr Optionen für den Sperrbildschirm als das Wetter. Sie können aus mehreren Optionen wählen, z. B. einen eigenen Emoji-Hintergrund erstellen, den Sie mit einem Emoji Ihrer Wahl gestalten. Es gibt einen speziellen Stolz-Hintergrund, verschiedene Farboptionen oder einen Astronomie-Hintergrund, der eine Weltansicht zeigt, die Ihren Standort festlegt.

iOS 16 findet automatisch Fotos, die gut auf dem Sperrbildschirm aussehen und zeigt sie in der Galerie an. Fotos von Haustieren oder Menschen scheinen das zu sein, wonach iOS 16 in erster Linie sucht.

Die Option „Foto-Mischung“ ändert dein Sperrbildschirm-Foto mit Bildern aus einer Kategorie wie „Menschen“ oder „Haustiere“ in einer von dir gewählten Häufigkeit. Beim Erstellen oder Anpassen eines Sperrbildschirms gibt es drei Bereiche, die Sie bearbeiten können. Es gibt einen Bereich direkt über der Uhrzeit, die Uhrzeit selbst und einen Bereich unterhalb der Uhrzeit. Über und unter der Uhr können Sie ein Widget oder andere Informationen hinzufügen.

Die Anzahl der Widgets und die Menge an Informationen, die Sie auf dem Sperrbildschirm Ihres iPhones zur Verfügung haben, ähneln den Komplikationen auf der Apple Watch und bieten Ihnen wertvolle Informationen auf einen Blick. Anstatt den Bildschirm aufwecken zu müssen, werden die Widgets immer eingeschaltet und immer präsent sein.

Sport-Apps werden in der Lage sein, aktuelle Spielstatistiken, Spielstände und Updates in Echtzeit direkt auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen. Apple zeigte eine Demonstration der Uber-App, die Informationen zu Ihrer Fahrt zusammen mit Details darüber anzeigt, wie nah die Abholung des Fahrers ist.

Eine weitere Änderung, die Apple vorgenommen hat: Statt einer langen Liste von Benachrichtigungen, die sich übereinander stapeln und fast das gesamte Display einnehmen, gibt es nun eine nicht enden wollende Liste.

Die Nachrichten-App beherbergt Apples iMessage-Plattform und die regulären Textnachrichten erhalten weiterhin jährliche Updates, die ihren Nutzen erhöhen. In diesem Jahr hat sich Apple darauf konzentriert, Funktionen hinzuzufügen, die andere Chat-Dienste wie Facebook Messenger bereits haben. Diese Funktionen enthalten die Möglichkeit, eine gesendete Nachricht zu bearbeiten oder zu löschen oder eine Nachricht als ungelesen zu markieren, damit man sie später noch einmal lesen kann. Die Funktionen zum Bearbeiten und Löschen sind natürlich auf den iMessage-Dienst von Apple beschränkt.

Nach dem Senden einer Nachricht haben Sie 15 Minuten Zeit, um sie zu bearbeiten, aber nur zwei Minuten, um sie zu löschen. Das Zeitlimit soll verhindern, dass die Bearbeitungsfunktion von jemandem missbraucht wird, der eine Nachricht ändert und dann Screenshots der bearbeiteten Konversation anfertigt. Um eine der beiden Aktionen durchzuführen, drücken Sie lange auf die gesendete Nachricht und wählen Sie in der Liste der Optionen Bearbeiten oder Senden rückgängig machen.

Mit „Bearbeiten“ können Sie Tippfehler korrigieren oder die Nachricht umformulieren, während „Senden rückgängig machen“ die Nachricht mit einer lustigen „Puff“-Animation verschwinden lässt. Im Nachrichten-Thread wird eine kleine Textzeile eingeblendet, die alle Teilnehmer des Threads darüber informiert, dass eine Nachricht entfernt wurde.

Bei bearbeiteten Nachrichten wird unter der Nachricht ein kleines Etikett angezeigt, das darauf hinweist, dass die Nachricht bearbeitet wurde. Wenn Sie darauf tippen, sehen Sie das Bearbeitungsprotokoll, das die Änderungen anzeigt. Dies ist eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Version der Bearbeitungsfunktion, die keine Art von Bearbeitungsprotokoll enthielt – nur ein Etikett. Nach einigem Widerstand aus der Öffentlichkeit fügte Apple das Protokoll hinzu und änderte die Zeitspanne, die zum Löschen einer Nachricht zur Verfügung steht, von 15 auf zwei Minuten.

Apple arbeitet außerdem an einer Kooperationsfunktion für Messages, die es allen Teilnehmern einer Gruppenkonversation ermöglicht, gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten, wobei die iMessage-Konversation als Ausgangspunkt dient.

Zu den weiteren bemerkenswerten Funktionen, die Apple zu Messages hinzugefügt hat, gehört die Möglichkeit, gelöschte Konversationen bis zu 30 Tage lang wiederherzustellen. Wenn Sie also das nächste Mal eine Konversation löschen, nur um festzustellen, dass sie eine Telefonnummer oder eine andere wichtige Information enthält, können Sie diese wiederherstellen, genau wie Sie Bilder oder Videos in der Fotos-App löschen können.

Es gibt auch einen neuen Filterbildschirm in der Nachrichten-App, der Ihre Nachrichten in verschiedene Kategorien einteilt, einschließlich der gerade erwähnten Kategorie „Kürzlich gelöscht“, zusätzlich zu „Alle Nachrichten“, „Bekannte Absender“, „Unbekannte Absender“ und „Ungelesene Nachrichten“.

Sie können ein Objekt mit einem langen Druck aus einem Foto entfernen. Während der neue Sperrbildschirm und die Verbesserungen bei den Nachrichten zwei der wichtigsten Eckpfeiler sind, gibt es viele kleinere Funktionen und Updates in iOS 16, die das Gesamtpaket abrunden.

Apple hat auch die Focus-Funktion verbessert, mit der du benutzerdefinierte Modi für dein Telefon einrichten kannst, um Benachrichtigungen, Startbildschirme, Watchfaces und jetzt auch Sperrbildschirme basierend auf deinem Focus-Modus anzupassen. Der gesamte Einrichtungsprozess wurde verbessert, so dass es einfacher ist, Benachrichtigungen nur von denjenigen zu erhalten, von denen man etwas hören möchte, während man bei der Arbeit, in der Schule oder sogar beim Training ist.

Die Home-App, die zur Steuerung von HomeKit-kompatiblen Geräten verwendet wird, wurde komplett neu gestaltet und ist viel einfacher zu navigieren. Die Mail-App hat auch einige neue Funktionen, darunter die Möglichkeit, Nachrichten in den Schlummermodus zu versetzen, d. h. sie aus dem Posteingang zu entfernen und sie an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit wieder anzuzeigen, die Möglichkeit, den Versand einer Nachricht zu planen und Erinnerungen an gesendete Nachrichten, auf die man nie eine Antwort erhalten hat, weiterzuverfolgen.

Während die Änderungen am iPad mit iPadOS 16 eher transformativ sind, sind die Änderungen am iPhone in iOS 16 eher iterativ. Verbesserungen des Sperrbildschirms sowie die Optimierungen bei Nachrichten, Mail und anderen Apps sind allesamt Funktionen, die sich die Nutzer gewünscht haben, und Apple scheint sie erfüllt zu haben.