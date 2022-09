Patenttrolle gegen Open Source

In den Anfängen von Open Source waren die Urheberrechtsklagen von Unternehmen, die das geistige Eigentum schützen wollten, der Hauptfeind. Sie wollten Open-Source-Projekte unterdrücken, bevor sie zu tödlichen Konkurrenten werden konnten. Das berühmteste Beispiel hierfür waren die von Microsoft gesponserten Klagen von SCO gegen IBM und verwandte Unternehmen im Zusammenhang mit Linux. Die Verbündeten von Linux gewannen diese Prozesse. Aber heute stellen Patent-Trolle wieder eine zunehmende Bedrohung für Open-Source-Softwareentwickler dar.

Denn Open Source ist erfolgreicher denn je. Selbst Microsoft hat seinen Fehler eingesehen und unterstützt jetzt sowohl Linux als auch Open Source. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass aufgrund dieses Erfolgs Patent-Trolle – auch bekannt als Patent Assertion Entities (PAE) – die Nutznießer mehr denn je angreifen. Der jüngste Bericht von UnifiedPatents, Defending Open Source: An 2022 Litigation Update, zeigt, dass die Angriffe von Patenttrollen auf Open-Source-Projekte im Jahr 2022 um 100 % zugenommen haben.

Um genau zu sein, haben die Patentangriffe auf Open-Source-Projekte durch Trolle zur Jahresmitte (Stand: 6. Juni 2022) bereits die Gesamtzahl für 2021 erreicht. Zu den 10 größten Angreifern gehören einige der bekanntesten Trolle. Patent-Trolle sind nämlich ein großes Geschäft für sich. Der Troll muss keine Absicht nachweisen oder den Beklagten vor der Klageerhebung benachrichtigen. Die Kosten für die Einreichung solcher Klagen sind gering und die Gewinne sind hoch.

Keith Bergelt, CEO des Open Invention Network (OIN) – dem weltweit größten Konsortium für den Verzicht auf Patente – wies ebenfalls darauf hin: „Die anspruchsvollsten und überzeugendsten globalen Bank- und Fintech-Unternehmen sind im Wesentlichen zu Technologieunternehmen geworden, die Open-Source-Software einsetzen, um ihre Dienstleistungen in großem Umfang anzubieten.“ Er sagte auch, dass Patent-Trolle sie aus diesem Grund ins Visier zu nehmen scheinen, zusammen mit der Tatsache, dass Finanzdienstleistungsunternehmen in der Vergangenheit keine aktiven Patentanmelder waren.

Sobald sie mit Softwarepatenten ausgestattet sind, suchen die Trolle nach Unternehmen mit erfolgreichen kommerziellen Programmen oder verwenden Open-Source-Software. Sie behaupten dann, dass die gewinnbringende Software ihr Patent verletze und das Unternehmen oder der Konzern ihnen deshalb Geld schulde. Es muss nicht einmal bewiesen werden, dass die Entwickler von dem Patent wussten, geschweige denn, dass sie es bei ihrer Arbeit verwendet haben. Dies funktioniert, weil einige Gerichte, wie z. B. das US-Bezirksgericht von Osttexas, Patentklagen absegnen. Die Trolle wälzen ihre Klagen natürlich auf die freundlichen Gerichte ab.

Es hilft auch kein bisschen, wie die Richterin des Bundesberufungsgerichts Pauline Newman sagte: „Die Entscheidungen des Gerichts über die Patentierbarkeit sind so vielfältig und unvorhersehbar geworden, dass sie sich ernsthaft auf den Innovationsanreiz in allen Bereichen der Technologie auswirken. Das Opfer ist nicht nur der Erfinder. Die Opfer sind das nationale Interesse an einer innovativen Industriewirtschaft und das öffentliche Interesse an den Früchten des technischen Fortschritts.“

Dann verlangen die Trolle eine Bezahlung für die Nutzung ihrer Patente. Finanziell gesehen funktioniert das oft, denn es ist billiger zu zahlen als zu kämpfen. Außerdem sind sie schwer zu bekämpfen, denn es ist fast unmöglich, herauszufinden, wem ein Patent tatsächlich gehört. Patent-Trolle verstecken sich oft hinter Limited License Corporations (LLCs), die ihren Namen schnell ändern.

So werden heute 71 % aller Patentklagen gegen Open-Source-Produkte von Trollen angestrengt. Anstatt sich auf kleine Unternehmen zu stürzen, die sich den Kampf nicht leisten können, sind heute vor allem bekannte Technologiekonzerne wie Google, Samsung und Apple die Zielscheibe. Zwar ist das Risiko groß, dass sie verlieren oder nicht bezahlt werden, aber die Gewinne können enorm sein.

Um sie zu bekämpfen, setzen Gruppen wie Unified Patents, ein Zusammenschluss von Unternehmen, die gegen die Trolle kämpfen, eine Ungültigkeitsverteidigung ein. Mit diesem Ansatz versuchen ihre Anwälte und Entwickler zu zeigen, dass das Patent von Anfang an Müll war. Viele Softwarepatente, die vom US-Patent- und Markenamt (PTO) erteilt werden, hätten von vornherein nicht genehmigt werden dürfen. Unified Patents hat in seiner Open Source Zone eine Erfolgsquote von fast 90 %.

Andere Bemühungen werden vom OIN geleitet. Mit seinem riesigen Patentportfolio ist das OIN am effektivsten gegen echte Patentangreifer und nicht gegen Trolle. Dennoch ist es auch gegen Trolle erfolgreich gewesen. Das bekannteste Beispiel aus jüngster Zeit war, als die OIN der GNOME Foundation half, gegen einen Troll zu gewinnen.

Auch die Open Source Initiative (OSI) greift zu Schwert und Schild gegen Trolle. Simon Phipps, der Direktor für Standards und Politik der OSI, sagte: „Es ist traurig, dass Patentsöldner bereit sind, Aktivitäten der Gemeinschaft anzugreifen. Ich befürchte, dass wir eine weitere Bewaffnung von Patenten im Dienste anderer Agenden erleben werden – zum Beispiel in dem sich entwickelnden Konflikt zwischen alten Unterhaltungselektronik- und Telefonunternehmen und neueren Unternehmen, die durch so genannte „Standard-Essential-Patente“ behindert werden. Sinnvolle Reformen der Patentnutzung in Europa und den USA sind überfällig, damit Open-Source-Gemeinschaften die Welt ohne die versuchte Besteuerung durch die alte Garde verbessern können.“