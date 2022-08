Android 13 ist da

Google hat am Montag das nächste große Update für das mobile Betriebssystem des Unternehmens angekündigt: Android 13 wird ab sofort an die Pixel-Handys ausgeliefert. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Android 13 für das Android Open Source Project freigegeben wird, nachdem es seit Februar bzw. April für Entwickler und öffentliche Betatester verfügbar ist.

Google weist darauf hin, dass Android 13 seinen Weg zu den Geräten seiner Hardware-Partner finden wird. Zu den Partnern gehören Samsung, Asus, HMD, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo und Xiaomi.

Android 13 bietet mehrere wichtige Verbesserungen und Änderungen an Android. Die auffälligste Änderung, die Sie nach der Installation des Updates feststellen werden, ist, dass Material You und die benutzerdefinierte Thematisierung, die es ermöglicht, erweitert wurde, so dass Apps von Drittanbietern die Vorteile dieser Funktion nutzen können.

Außerdem gibt es mehrere Sicherheitsverbesserungen, darunter die Möglichkeit, auszuwählen, auf welche Fotos und Videos eine App Zugriff hat, anstatt eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung zu treffen. Die Zwischenablage wird jetzt nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht, um zu verhindern, dass Apps wichtige Informationen ausspähen, die Sie kürzlich kopiert haben. Außerdem müssen Apps nun um Erlaubnis bitten, bevor sie Benachrichtigungen an Ihr Telefon senden können.

Spatial Audio wird jetzt offiziell unterstützt und ebnet den Weg für unterstützte Hardware und Streaming-Apps, um 360-Grad-Audio zu streamen. Sie können jetzt bestimmten Apps eine Sprache zuweisen, wenn Sie mehr als eine Sprache sprechen.

Für diejenigen, die ein Pixel 3 oder neuer haben, sollte das Update im Laufe des Tages oder der Woche (basierend auf früheren Rollouts) eintreffen. Alle anderen können nur raten, wann Android 13 ankommt. Es hängt alles vom Hersteller Ihres Telefons ab und davon, wie schnell er die Änderungen implementiert. Bei einigen wird es schnell gehen. Bei anderen, wie z. B. Samsung, wird es länger dauern, und es ist nicht unrealistisch, dass das Update Anfang 2023 auf Ihrem Telefon erscheint – je nach Modell.