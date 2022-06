Meta-COO Sheryl Sandberg tritt zurück

Die Managerin kommt 2008 als Mark Zuckerbergs Stellvertreterin zu Facebook. Ihre Nachfolge tritt Metas Chief Growth Officer Javier Olivan an. Er soll eine klassischere COO-Rolle übernehmen.

Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer von Meta, hat ihren Rücktritt angekündigt. Die Facebook-Mutter wird sie einem Post zufolge im Herbst verlassen. Javier Olivan, derzeit Metas Chief Growth Officer und Vice President of Cross-Meta Products and Infrastructure, wird der nächste COO des Unternehmens werden, wie CEO Mark Zuckerberg in einem eigenen Post bestätigte.

Als COO wird Olivan die integrierten Werbe- und Geschäftsprodukte von Meta leiten und darüber hinaus weiterhin die Teams für Infrastruktur, Integrität, Analyse, Marketing, Unternehmensentwicklung und Wachstum führen. Olivan wird eine „traditionellere COO-Rolle“ als Sandberg haben, so Zuckerberg, die sich auf interne und operative Aufgaben konzentrieren wird.

„Ich denke, dass Meta den Punkt erreicht hat, an dem es sinnvoll ist, dass unsere Produkt- und Geschäftsgruppen enger integriert werden, anstatt alle Geschäfts- und Betriebsfunktionen getrennt von unseren Produkten zu organisieren“, schrieb Zuckerberg.

Sandberg kam 2008 als Zuckerbergs Stellvertreterin zu Facebook. Ihr Weggang kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Meta, das sich von einer Ansammlung von Social-Networking-Plattformen zu einem „Metaverse-Unternehmen“ wandelt. Der Social-Media-Riese steht auch unter dem Druck globaler Führungskräfte, seine Richtlinien zur Inhaltsmoderation zu verbessern; das Unternehmen steht vor der gewaltigen Aufgabe, böswillige oder schädliche Inhalte einzudämmen, ohne die Inhalte unangemessen zu zensieren.

Nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen will sich Sandberg mehr auf ihre Stiftung und philanthropische Arbeit konzentrieren.