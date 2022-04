Data Cloud Alliance gegründet

Die Data Cloud Alliance ist eine neue Initiative, die sicherstellen will, dass globale Unternehmen einen nahtloseren Zugang zu und Einblicke in die für die digitale Transformation erforderlichen Daten erhalten. Als Gründungsmitglieder der Data Cloud Alliance verpflichten sich Google Cloud, Accenture, Confluent, Databricks, Dataiku, Deloitte, Elastic, Fivetran, MongoDB, Neo4j, Redis und Starburst, Daten über unterschiedliche Geschäftssysteme, Plattformen und Umgebungen hinweg portabler und zugänglicher zu machen – mit dem Ziel, sicherzustellen, dass der Zugang zu Daten niemals ein Hindernis für die digitale Transformation darstellt.

Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, sich digital zu transformieren – um Kunden auf neue Weise zu erreichen, völlig neue digitale Geschäftsfelder zu erschließen und immer komplexere Governance- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Daten sind für die digitale Transformation unerlässlich. Jede Verbraucherinteraktion – Suchen, E-Commerce-Transaktionen, Online-Kommentare, Klicks, Bewertungen und vieles mehr – erzeugt jede Minute mehr Daten. Die Vermehrung von Daten und die vielen Software- und Cloud-basierten Anwendungen, die zu ihrer Analyse und Verwaltung verwendet werden, bedeuten, dass Unternehmen zunehmend gemeinsame digitale Datenstandards und eine Verpflichtung zu offenen Daten benötigen, um Daten effektiv für die digitale Transformation zu nutzen.

Die Data Cloud Alliance hat sich zum Ziel gesetzt, die Einführung von Best Practices für Datenanalyse, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in allen Branchen durch gemeinsame Datenmodelle, offene Standards und integrierte Prozesse zu beschleunigen. Die Mitglieder der Allianz werden zusammenarbeiten, um die Herausforderungen und die Komplexität für Kunden in Bezug auf Data Governance, Datenschutz, Schutz vor Datenverlusten und globale Compliance zu verringern. Um die Datenwolken der Kunden zu verbessern, wird sich die Allianz dazu verpflichten, Qualifikationsdefizite durch die Entwicklung von Fachkenntnissen in modernen Daten- und Analysetechnologien zu beseitigen.

Die Mitglieder der Data Cloud Alliance werden Infrastruktur, APIs und Integrationsunterstützung bereitstellen, um die Datenportabilität und -zugänglichkeit zwischen verschiedenen Plattformen und Produkten in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten – sei es vor Ort, in einer öffentlichen oder privaten Cloud oder in einem hybriden Modell. Jedes Mitglied der Allianz wird an neuen, branchenüblichen Datenmodellen, Prozessen und Plattformintegrationen zusammenarbeiten, um die Datenportabilität zu erhöhen und die Komplexität im Zusammenhang mit Data Governance und globaler Compliance zu reduzieren.

Zitate:

„Daten sind die gemeinsame Grundlage für alle digitalen Transformationen“, sagt Gerrit Kazmaier, VP und GM of Databases, Data Analytics and Business Intelligence bei Google Cloud. „Indem wir uns für offene Datenstandards, den Zugang und die Integration zwischen den gängigsten Datenplattformen und -anwendungen einsetzen, glauben wir, dass wir Unternehmenstransformationen deutlich beschleunigen und die Lücke zwischen Daten und Wertschöpfung schließen können.“

„Unsere Kunden gewinnen, wenn wir der Katalysator sind, der reibungslosere technologische Wege für eine stärkere Zusammenarbeit und mehr Branchenwachstum ermöglicht. Mit der Data Cloud Alliance schließen wir uns mit unseren Partnern aus dem Ökosystem zusammen, um uns auf offene Standards für den Datenaustausch über das gesamte Cloud-Kontinuum hinweg zu konzentrieren. Es geht darum, ein offenes Tor für alle Partner zu schaffen, um gemeinsam mit uns mehr Wert für unsere Kunden freizusetzen und ihre digitale Transformation nach der Pandemie zu beschleunigen“, sagte Lan Guan, Accenture Cloud First Data & AI Lead.

„Da Unternehmen ihre Reise in die Cloud beschleunigen und ihre Datenstapel modernisieren, müssen sie mit den notwendigen Fähigkeiten, der Freiheit der Technologieauswahl und der Datenportabilität ausgestattet sein, um sicherzustellen, dass ihre Datenanalysestrategien zukunftssicher sind“, sagte Chad Verbowski, SVP of Engineering bei Confluent. „Wir freuen uns, der Data Cloud Alliance beizutreten, um unser Fachwissen im Bereich Datenstreaming einzubringen und dazu beizutragen, dass der Zugang zu Daten nie ein Hindernis für Innovationen darstellt.“

„Databricks freut sich, mit Google Cloud zusammenzuarbeiten, um die gemeinsame Nutzung von Daten auf der Grundlage offener Standards wie Delta Lake zu fördern. Die Data Cloud Alliance unterstreicht unser Engagement für den offenen Datenaustausch und das Open Data Lakehouse-Paradigma, das Datenteams eine effektivere Zusammenarbeit ermöglicht“, so David Meyer, SVP of Products, Databricks.

„Wir sind stolz darauf, Mitglied der neuen Data Cloud Alliance zu sein und damit unsere Mission zu unterstützen, KI zu einem Teil der täglichen Arbeit eines Unternehmens zu machen. Diese Initiative wird mehr Unternehmen in die Lage versetzen, ihre KI-Projekte nahtlos zu skalieren und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen“, sagt David Tharp, SVP of Ecosystems and Alliances bei Dataiku.

„Wir freuen uns, mit Google Cloud und den Mitgliedern dieser Data Cloud Alliance an branchenüblichen Datenmodellen, Prozessen und Plattformintegrationen zusammenzuarbeiten, um die Datenportabilität für unsere Kunden zu verbessern, die Google Cloud-Produkte für ihre digitale Transformation wählen“, sagte Francisco Barroso, Principal, US Analytics & Cognitive Offering Leader, Deloitte Consulting LLP.

„Erfolgreiche digitale Transformation erfordert, dass Daten über Systeme, Plattformen und Umgebungen hinweg zugänglich sind“, sagt Shay Banon, Gründer und CTO von Elastic. „Wir sind stolz darauf, mit Google Cloud und den Mitgliedern der Data Cloud Alliance zusammenzuarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, durch offenen Datenzugriff, -austausch und -integration eine starke Datengrundlage zu schaffen.“

„Fivetran ist stolz darauf, der Data Cloud Alliance seine Unterstützung zuzusichern. Da die Lücke zwischen Daten und Wertschöpfung immer größer wird, kann keine einzelne Technologie oder Dienstleistung diese Herausforderung allein bewältigen. Wir sind uns unserer Verpflichtung als führendes Unternehmen im Bereich Data Cloud bewusst, die erste Etappe der Analyse – die Datenintegration, insbesondere aus SaaS- und Datenbankquellen – zu beschleunigen und zu automatisieren, so dass Unternehmen viel schneller umfassende Einblicke erhalten, um datengestützte Entscheidungen zu treffen“, sagte Mark Van de Wiel, Field CTO bei Fivetran.

„Wir freuen uns, mit Google Cloud und den Mitgliedern dieser Data Cloud Alliance zusammenzuarbeiten, um den Zugriff auf Daten über Clouds und Anwendungsumgebungen hinweg zu vereinheitlichen und so Hindernisse bei der digitalen Transformation zu beseitigen“, sagt Mark Porter, Chief Technology Officer bei MongoDB. „Legacy-Frameworks haben die Arbeit mit Daten für zu viele Unternehmen schwierig gemacht. Es könnte keine zeitgemäßere und wichtigere Dateninitiative geben, um schnellere und intelligentere datengesteuerte Anwendungen für Kunden zu entwickeln.“

„Neo4j setzt sich für offene Standards, Best Practices und Kompetenzentwicklung ein, um Produktivitäts- und Interoperabilitätsbarrieren abzubauen. Wir sind stolz darauf, mit Google Cloud und anderen Gründungsmitgliedern der Data Cloud Alliance bei der Entwicklung von Best Practices und Standards für den modernen Data Stack zusammenzuarbeiten“, sagt Philip Rathle, SVP Products bei Neo4j.

„Redis freut sich, mit Google Cloud und den Mitgliedern der Data Cloud Alliance zusammenzuarbeiten, um gemeinsam herauszufinden, wie Daten und künstliche Intelligenz dazu beitragen können, die sich entwickelnden Herausforderungen moderner Anwendungen zu lösen und die nächste Welle der Innovation und des Kundenerfolgs freizusetzen“, sagte Yiftach Shoolman, CTO und Mitbegründer von Redis.

„Wir glauben, dass jedes Unternehmen das Recht haben sollte, schnell und ohne Barrieren und teure Strafen auf seine Daten zuzugreifen. Starburst ist stolz darauf, ein Gründungsmitglied der Data Cloud Alliance zu sein, und setzt sich weiterhin dafür ein, den Zugang zu Daten schnell freizugeben, damit Unternehmen wirklich datengesteuert sein und ihre digitale Transformation beschleunigen können“, sagte Justin Borgman, Mitbegründer und CEO Starburst.