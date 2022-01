Wenn Gläser brechen, droht Gefahr

Ring erweitert sein Angebot an Haussicherheitsprodukten um den Glasbruchsensor. Laut Ring ist der Sensor in der Lage, zerbrechendes oder gesprungenes Glas zu erkennen und zwischen ähnlichen Geräuschen zu unterscheiden, um Fehlalarme zu vermeiden.

Sie benötigen eine Ring Alarmanlage oder Alarm Pro, um den Glasbruchsensor in Ihre Sicherheitseinrichtung einzubauen. Jeder Sensor hat eine Reichweite von bis zu 15 Metern und kann an der Wand, der Decke oder auf einem Regal in der Nähe eines Fensters oder einer Glastür angebracht werden.

Wenn Glasbruch erkannt wird, sendet der Sensor einen Alarm an die Ring Mobile App und benachrichtigt den Ring Alarm Überwachungsdienst, wenn Ihr Alarm aktiviert ist. Der Ring Alarm Glasbruchsensor kann ab heute bestellt werden und wird ab 16. Februar ausgeliefert.

Ring hat zwei verschiedene Alarmanlagen im Angebot. Der normale Ring Alarm oder der Ring Alarm Pro fungiert als Eero Wi-Fi System für Ihr Zuhause und stellt eine Backup-Internetverbindung zur Verfügung, wenn Ihr Zuhause seine Internetverbindung verliert. Natürlich lassen sich die Alarmprodukte direkt in die Ring-Kamera-Produktpalette integrieren.