Microsoft warnt erneut vor Angriffen auf Log4j-Schwachstelle

Microsoft weist Windows- und Azure-Kunden darauf hin, dass staatlich geförderte und cyberkriminelle Angreifer die Systeme auch im Dezember auf die Log4j-Schwachstelle „Log4Shell“ abgesucht haben. Der Softwarekonzern warnt, dass Kunden sich möglicherweise nicht bewusst sind, wie weit verbreitet das Log4j-Problem in ihrer Umgebung ist.

Die Log4Shell genannte Anfälligkeit wurde von der Apache Software Foundation am 9. Dezember öffentlich gemacht. Die Behebung der Schwachstelle wird wahrscheinlich Jahre dauern, da die Softwarekomponente zur Fehlerprotokollierung in vielen Anwendungen und Diensten eingesetzt wird. In den letzten Wochen hat Microsoft zahlreiche Updates veröffentlicht, unter anderem für die Sicherheitssoftware Defender, um Kunden bei der Erkennung des Problems zu helfen, da Angreifer ihre Scan-Aktivitäten verstärken.

„Ausnutzungsversuche und -tests waren in den letzten Wochen des Dezembers weiterhin hoch. Wir haben beobachtet, dass viele Angreifer diese Schwachstellen in ihre bestehenden Malware-Kits und Taktiken einbauen, von Coin-Minern bis hin zu Angriffen über die Tastatur“, so das Microsoft 365 Defender Threat Intelligence Team und das Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) in einem Update vom 3. Januar.

Microsoft zufolge sollten Kunden „davon ausgehen, dass die breite Verfügbarkeit von Exploit-Code und Scan-Funktionen eine reale und gegenwärtige Gefahr für ihre Umgebungen darstellt“. Daher ermutigt das Unternehmen seine Kunden, Skripte und Scanning-Tools zu verwenden, um das Risiko und die Auswirkungen zu bewerten.

„Microsoft hat festgestellt, dass Angreifer viele der gleichen Inventarisierungstechniken verwenden, um Ziele zu finden. Es wurde beobachtet, dass Angreifer wie nationale Akteure als auch einfache Hacker diese Schwachstellen ausnutzen. Es besteht ein hohes Potenzial für die erweiterte Nutzung dieser Schwachstellen“, so Microsoft weiter.