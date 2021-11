Microsoft kündigt Defender for Business an

Das Sicherheitstool richtet sich an Unternehmen mit bis zu 300 Mitarbeitern. Microsoft positioniert es als kostengünstige Lösung für die Endpunktsicherheit. Das Unternehmen reagiert damit unter anderem auf die Zunahme von Ransomware-Angriffen.

Microsoft hat ein neues Sicherheitstool für Unternehmen vorgestellt. Laut Jon Maunder, Produktmanager für Microsoft 365, wurde Microsoft Defender for Business „speziell entwickelt, um Unternehmen mit bis zu 300 Mitarbeiten eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für die Endpunktsicherheit zu bieten“. Eine erste Preview soll in Kürze verfügbar sein.

Kunden können die Plattform künftig direkt bei Microsoft als eigenständiges Angebot kaufen. Die Kosten sollen sich auf 3 Dollar pro Benutzer und Monat belaufen. Maunder wies darauf hin, dass die Plattform auch aufgrund eines 300-prozentigen Anstiegs der Ransomware-Angriffe im letzten Jahr entwickelt wurde. Nach Angaben von Microsoft erreichen mehr als 50 Prozent der Angriffe auch kleine Unternehmen.

„Defender for Business erweitert die Sicherheit von herkömmlichem Virenschutz auf Schutz der nächsten Generation, Endpunkt-Erkennung und -Reaktion, Bedrohungs- und Schwachstellenmanagement und vieles mehr. Es bietet eine vereinfachte Konfiguration und Verwaltung mit intelligenten, automatisierten Untersuchungen und Abhilfemaßnahmen. Defender for Business hilft Ihnen, sich vor Cybersecurity-Bedrohungen wie Malware und Ransomware auf Windows-, macOS-, iOS- und Android-Geräten zu schützen“, so Maunder.

Das Tool wird unabhängig davon funktionieren, ob E-Mail- und Produktivitäts-Tools vor Ort, in Microsoft 365 oder in Lösungen von Drittanbietern ausgeführt werden, fügte der Manager hinzu. Es werde als Teil von Microsoft 365 Business Premium-Konten enthalten sein und lasse sich auch mit Microsoft 365 Lighthouse integrieren werden.