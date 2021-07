G20 unterstützt Forderung nach globalen Unternehmenssteuern

Die Gruppe schließt sich einem Vorschlag der OECD an. Er sieht einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent für Unternehmen vor.

Die Finanzminister der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) haben angekündigt, dass sie die Überarbeitung des globalen Unternehmenssteuersystems vorantreiben wollen. „Nach vielen Jahren der Diskussion und aufbauend auf den Fortschritten des letzten Jahres haben wir eine historische Einigung über eine stabilere und gerechtere internationale Steuerarchitektur erzielt“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Sie unterstützen den von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) vorgeschlagenen Zwei-Säulen-Ansatz“. Er soll sicherstellen, dass multinationale Unternehmen in den Ländern, in denen sie tätig sind, ihren fairen Anteil an Steuern zahlen. Dieser Ansatz bildet die Grundlage des OECD/G20-Abkommens zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS).

Der Zwei-Säulen-Ansatz besteht zum einen aus der Verknüpfung und Zuordnung von Gewinnen und zum anderen aus der Sicherstellung eines Mindeststeuersatzes von mindestens 15 Prozent. Wenn der Plan in Kraft tritt, würde er potenziell multinationale Unternehmen wie Amazon und Facebook daran hindern, Gewinne in Niedrigsteuerländer wie Irland oder die Britischen Jungferninseln zu verlagern, um Steuern zu vermeiden.