Microsoft stellt Skype for Business am 31. Juli ein

Als Ersatz steht Kunden Microsoft Teams zur Verfügung. Ab Ende Juli bietet Microsoft auch ein Assisted Upgrade zu Teams an.

Microsoft hat daran erinnert, dass es seinen Kommunikationsdienst Skype for Business am 31. Juli abschalten wird. Nutzern bleiben also nur noch wenige Wochen für den vom Unternehmen vorgeschlagenen Umstieg auf Microsoft Teams. Nach eigenen Angaben sind bereits Millionen von Skype-for-Business-Kunden zu Teams umgezogen.

„Einen Monat vor der Einstellung des Dienstes ermutigen wir die verbleibenden Skype for Business Online-Kunden, den Übergang von Benutzern und Workloads zu Teams fortzusetzen“, so Microsoft in einem Blogpost.

Kunden, die den Umzug noch nicht vollzogen haben, bietet Microsoft ab August ein sogenanntes Assisted Upgrade an. Administratoren sollten 90 Tage vor Beginn des unterstützten Upgrades Planungsbenachrichtigungen im Microsoft 365 Message Center und Teams Admin Center erhalten. Kunden können ihre Systeme weiterhin selbst aktualisieren, bevor das unterstützte Upgrade beginnt. Kunden, die erst nach dem 31. Juli das Assisted Upgrade buchen, können bis zum Abschluss der Umstellung weiterhin Skype for Business nutzen.