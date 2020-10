Angreifer nutzen Microsoft Office 365-Tools

Office 365 dominiert den Produktivitätsbereich. Für viele Anwender ist das Microsoft-Angebot der Kern ihres Arbeitslebens und damit ein unglaublich attraktives Datenziel für Hacker.

Das größte Sicherheitsrisiko in einer SaaS-Umgebung ist heute Identitätsmissbrauch und der privilegierte Zugang. Trotz der verstärkten Einführung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und anderen Sicherheitskontrollen gibt es erheblich finanzielle und Reputationsschäden durch Datenverstöße.

Vectra AI schildert in seinem 2020 Spotlight Report on Microsoft Office 365 Missbrauch von Office 365 bei Cyberangriffen auf Unternehmen. „Innerhalb des neuen Work-from-Home-Paradigmas ist die Kaperung von Benutzerkonten in Office 365 der effektivste Weg für einen Angreifer, sich seitlich innerhalb des Netzwerks eines Unternehmens zu bewegen“, erklärt Chris Morales, Head of Security Analytics bei Vectra.

„Wir erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten noch verstärken wird. Angreifer werden weiterhin menschliches Verhalten, Social Engineering und Identitätsdiebstahl ausnutzen, um in jeder Art von Organisation Fuß zu fassen und Daten zu stehlen.“

Hacker nutzen Office 365 Tools und Funktionen, um verborgen zu bleiben und Sicherheitskontrollen zu umgehen. Zwei Tools sind für Angreifer von besonders hohem Wert: Automate und eDiscovery-Compliance-Search.

Bei 96 Prozent der untersuchten Unternehmen wurden seitliche Bewegungen im Netzwerk durch Eindringlinge entdeckt. Bei 71 Prozent der Unternehmen wurde verdächtiges Verhalten im Zusammenhang mit Office 365 Power Automate gemeldet. Bei 56 Prozent der Unternehmen stellte Vectra verdächtiges Verhalten bei Office 365 eDiscovery fest.

Selbst mit der zunehmenden Einführung von Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Benutzerkonten wie der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) haben 40 Prozent der Unternehmen immer noch mit Cyberangriffen via Office 365 zu kämpfen. Dies führt zu massiven finanziellen Verlusten und Reputationsschäden. In einer kürzlich durchgeführten Studie bezifferte die Analystenfirma Forrester Research die Kosten infolge von unerlaubten Account-Übernahmen auf 6,5 bis 7 Milliarden Dollar an jährlichen Verlusten in verschiedenen Branchen.