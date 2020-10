Finanzdienstleister vernachlässigen Compliance

Der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), aktuell in der Version 3.2.1, soll die Sicherheit von Zahlungen gewährleisten. Aber zwischen Theorie und Praxis klafft eine breite Lücke, wie der 2020 Payment Security Report von Verizon dokumentiert.

Immer weniger Organisationen können unter Beweis stellen, dass eine minimale Grundlinie der Sicherheitskontrollen vorhanden ist. Im Jahr 2019 konnten nur 27,9 Prozent der Organisationen PCI-DSS vollständig einhalten. Das ist ein erheblicher Rückgang um 8,8 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr zuvor, als 36,7 Prozent volle Konformität erreichten.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass nur 70 Prozent der Finanzinstitutionen „grundlegende Sicherheitskontrollen aufrechterhalten“, wie Verizon mitteilte. In den USA ist die PCI-DSS Compliance am geringsten, Europa ist etwas besser. Ein wesentlicher Grund für diese unbefriedigende Situation ist der Mangel an echten Sicherheitsexperten.

Im Gastgewerbe war es weltweit am unwahrscheinlichsten, dass die Branche den PCI-DSS Standard einhält.