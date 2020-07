Microsoft entwickelt Azure-basierten Cloud-PC-Dienst

Cloud PC stellt Windows gegen Zahlung einer Gebühr pro Nutzer zur Verfügung. Der Dienst soll neben Windows auch Office und möglicherweise weitere Software beinhalten. In einer Stellenanzeige spricht Microsoft auch vom Desktop as a Service.

Microsoft arbeitet an einem neuen Virtualisierungsdienst, der über Azure einen vollständig virtualisierten Windows-PC bereitstellt. Derzeit wird der Service „Cloud PC“ genannt. Er soll zumindest in absehbarer Zeit ein lokal installiertes Windows und Office nicht ersetzen. Stattdessen richtet er sich an Kunden, die einen Windows-PC von Microsoft oder einem anderen Anbieter wie einen Thin Client einsetzen wollen, mit Windows, Office und möglicherweise auch anderen Anwendungen, die Microsoft virtualisiert bereitstellt.

Einen Hinweis auf den Cloud-PC-Dienst liefert eine Stellenanzeige, mit der der Softwarekonzern einen Program Manager für das Cloud PC Team sucht. „Microsoft Cloud PC ist ein strategisches, neues Angebot, das auf dem virtuellen Windows-Desktop aufbaut, um Desktop as a Service anzubieten. Im Kern bietet Cloud PC Geschäftskunden ein modernes, elastisches, Cloud-basiertes Windows-Erlebnis und ermöglicht es Unternehmen, auf einfachere und skalierbarere Weise auf dem neuesten Stand zu bleiben“, heißt es in der Stellenbeschreibung.

Außerdem soll demnach Cloud PC im Rahmen von Microsoft 365 angeboten und von Microsoft verwaltet werden. Die Kosten würde Microsoft per Nutzer, also als Abonnement berechnen. Der Preis wäre damit der wichtigste Unterschied zu Windows Virtual Desktop, das nach dem Azure-Verbrauch abgerechnet wird.

Einen weiteren Hinweis auf das neue Angebot lieferte die Beförderung von Scott Manchester, Group Program Manager für Windows Virtual Desktop, zum Group Manager des Bereichs Cloud Managed Desktops. Die Microsoft-Kennerin Mary Jo Foley geht davon aus, dass dieses Team, zusammen mit Windows Engineering, für das Cloud-PC-Konzept verantwortlich ist.

Unklar ist jedoch, wann Microsoft die Einführung des Diensts plant. Laut Foley Quellen könnte der Start schon für Frühjahr 2021 vorgesehen sein. Microsoft teilte auf Nachfrage aber lediglich mit, man äußere sich nicht zu Gerüchten und Spekulationen.

Allerdings hatte Microsoft so auch auf Gerüchte über einen Windows-365-Abonnement-Dienst reagiert, als diese im Jahr 2014 aufkamen. Inzwischen sind mehrere Windows-Versionen auch im Rahmen von Abonnements wie Microsoft 365/Windows E3, E5 verfügbar.