Patch-Tuesday: Microsoft patcht zwei Zero-Day-Lücken

Microsoft hat heute im Rahmen der monatlichen Sicherheitspatches, dem sogenannten Patch-Tuesday, Updates für 15 Produkte veröffentlicht, die insgesamt 80 Sicherheitslücken schließen. Darunter befinden sich zwei sogenannte Zero-Day-Schwachstellen, die bereits von Cyberkriminellen für Angriffein ausgenutzt werden. Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um Windows, Internet Explorer, Microsoft Edge (EdgeHTML-based), ChakraCore, Office, Office Services, Web Apps, Flash Player, Lync, Visual Studio, Exchange Server, .NET Framework, Yammer, .NET Core, ASP.NET, Team Foundation Server und Project Rome.

Bei den Zero-Day-Lücken handelt es sich um CVE-2019-1214 und CVE-2019-1215. Beide Schwachstellen erlauben die Ausweitung von Benutzerrechten. Sie werden in der Regel von Malware ausgenutzt, um bösartigen Code mit Administratorrechten auf (zuvor) infizierten Hosts auszuführen. Der erste Fehler, CVE-2019-1214, ist ein EoP im Windows Common Log File System (CLFS) Treiber. Der zweite, CVE-2019-1215, betrifft den Dienst ws2ifsl.sys (Winsock). Wie üblich hat Microsoft keine Details darüber verraten, wie die beiden Fehler ausgenutzt wurden. Die erste der beiden Zero-Day-Lücken hat des Qihoo 360 Vulcan Teams entdeckt.

Alles in allem ist der Patch-Dienstag dieses Monats so umfangreich wie im Durchschnitt alle Patch-Dienstags-Releases der letzten Monate, die in der Regel über 70 Fehler beheben. Ebenso wie in den letzten Monaten hat Microsoft Schwachstellen im Remote-Desktop-Protokoll behoben. In diesem Monat gab es mit CVE-2019-1290 und CVE-2019-1291 allerdings „nur“ zwei. Beide wurden von Microsoft selbst entdeckt, und im Gegensatz zu den im Mai und August offenbarten BlueKeep- und DejaBlue-Schwachstellen sagte Microsoft nicht, ob diese beiden missbraucht werden könnten, um wurmfähige Malware/Exploits zu erstellen.

Detailliertere Informationen zu den heutigen Patch Tuesday-Updates finden Sie auf dem offiziellen Security Update Guide Portal von Microsoft, sowie in der folgenden Tabelle.

Tag CVE ID CVE Title Adobe ADV190022 September 2019 Adobe Flash Security Update Servicing Stack Updates ADV990001 Latest Servicing Stack Updates .NET Core CVE-2019-1301 .NET Core Denial of Service Vulnerability .NET Framework CVE-2019-1142 .NET Framework Elevation of Privilege Vulnerability Active Directory CVE-2019-1273 Active Directory Federation Services XSS Vulnerability ASP.NET CVE-2019-1302 ASP.NET Core Elevation Of Privilege Vulnerability Common Log File System Driver CVE-2019-1282 Windows Common Log File System Driver Information Disclosure Vulnerability Common Log File System Driver CVE-2019-1214 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Browsers CVE-2019-1220 Microsoft Browser Security Feature Bypass Vulnerability Microsoft Edge CVE-2019-1299 Microsoft Edge based on Edge HTML Information Disclosure Vulnerability Microsoft Exchange Server CVE-2019-1233 Microsoft Exchange Denial of Service Vulnerability Microsoft Exchange Server CVE-2019-1266 Microsoft Exchange Spoofing Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1245 DirectWrite Information Disclosure Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1252 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1284 DirectX Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1283 Microsoft Graphics Components Information Disclosure Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1216 DirectX Information Disclosure Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1286 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1244 DirectWrite Information Disclosure Vulnerability Microsoft Graphics Component CVE-2019-1251 DirectWrite Information Disclosure Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1248 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1246 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1243 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1247 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1241 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1240 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1250 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1249 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1242 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Office CVE-2019-1264 Microsoft Office Security Feature Bypass Vulnerability Microsoft Office CVE-2019-1263 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability Microsoft Office CVE-2019-1297 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1259 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1260 Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1295 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1257 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1296 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1262 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1261 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1298 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1300 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1217 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1208 VBScript Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1138 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1221 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1237 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1236 VBScript Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1219 Windows Transaction Manager Information Disclosure Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1280 LNK Remote Code Execution Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1277 Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1278 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1215 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1289 Windows Update Delivery Optimization Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1292 Windows Denial of Service Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1294 Windows Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1287 Windows Network Connectivity Assistant Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1270 Microsoft Windows Store Installer Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1235 Windows Text Service Framework Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1271 Windows Media Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1303 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1272 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1269 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1253 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1267 Microsoft Compatibility Appraiser Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Windows CVE-2019-1268 Winlogon Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft Yammer CVE-2019-1265 Microsoft Yammer Security Feature Bypass Vulnerability Project Rome CVE-2019-1231 Rome SDK Information Disclosure Vulnerability Skype for Business and Microsoft Lync CVE-2019-1209 Lync 2013 Information Disclosure Vulnerability Team Foundation Server CVE-2019-1305 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability Team Foundation Server CVE-2019-1306 Azure DevOps and Team Foundation Server Remote Code Execution Vulnerability Visual Studio CVE-2019-1232 Diagnostics Hub Standard Collector Service Elevation of Privilege Vulnerability Windows Hyper-V CVE-2019-0928 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Windows Hyper-V CVE-2019-1254 Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability Windows Kernel CVE-2019-1274 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Windows Kernel CVE-2019-1293 Windows SMB Client Driver Information Disclosure Vulnerability Windows Kernel CVE-2019-1285 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Windows Kernel CVE-2019-1256 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Windows RDP CVE-2019-1291 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Windows RDP CVE-2019-1290 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Windows RDP CVE-2019-0788 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Windows RDP CVE-2019-0787 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability